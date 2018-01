Puigdemont: "Cataluña es tan importante para Europa como el Brexit"

"Cataluña es tan importante para Europa como el Brexit", dijo Puigdemont.

El líder independentista lamentó asimismo el papel desempeñado por la Comisión Europea.

"Seguimos siendo europeos pero no podemos cerrar los ojos antes sus fracasos", criticó al recordar que "más de la mitad de lo estados miembros fueron creados en los últimos 100 años gracias a la autodeterminación, y es el momento de que la Unión Europa siga el ejemplo danés"

Con todo, insistió en la vocación proeuropea del movimiento independentista.

"Queremos formar parte de la Unión Europea: como catalanes podemos contribuir a valores europeos como la paz, nos sentimos profundamente europeos", manifestó.

También expresó su deseo de transformar y fortalecer a la UE.

"No quiero una UE hecha de naciones sin relaciones comunes", ha asegurado, "nuestro objetivo es una UE más fuerte, no en manos de Estados antiguos, no de grupos económicos importantes, sino también en manos de los ciudadanos."

A las críticas planteadas por la profesora Marlene Wind, el dirigente independentista respondió que "el expresidente catalán (Lluís Companys) fue ejecutado por Franco y el catalán fue prohibido por Franco, por lo tanto, para la mayoría de nosotros es ofensivo decir que queremos balcanizar Europa."

"Durante su intervención ha dicho que no es una experta en asuntos internos españoles y tiene razón", ha bromeado.

El expresidente anunció que mañana ofrecerá una conferencia de prensa en la capital danesa.

Lo haré, señaló citado por varios medios locales, frente al Parlamento danés.

Puigdemont se encuentra desde la mañana del 22 de enero a Copenhague, donde participa en un debate sobre la situación política en Cataluña.

El debate se titula "Cataluña y Europa, ¿en una encrucijada por la democracia?" y está organizado por el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague.

Los medios catalanes sostienen que el motivo de Puigdemont sería demostrar que tiene capacidad de mantener una agenda propia y, al mismo tiempo, internacionalizar el conflicto.

El 22 de enero el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, anunció después de haberse reunido con todos los partidos políticos que Puigdemont será el candidato a encabezar la investidura como presidente de la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo catalán).

El presidente catalán cesado cuenta con el aval de todos los partidos independentistas y fue el candidato de la fuerza independentista más votada en las pasadas elecciones del 21 de diciembre

Sin embargo, Puigdemont se encuentra en Bélgica, país al que llegó huyendo de la persecución de las autoridades españolas, después de que los tribunales españoles le acusasen de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.

Los servicios jurídicos de la cámara cuestionaron en un informe tanto la posibilidad de una investidura telemática como de una investidura delegada, y consideraron "imprescindible" que el candidato se encuentre en sede parlamentaria.

El informe de los servicios jurídicos del Parlamento, con todo, no es vinculante.

El debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat de Catalunya debería celebrarse antes de que termine el presente mes, entre el 29 y el 31 de enero.