"Esto no nos trae más optimismo, es un paso más para empeorar las relaciones entre Moldavia y Rusia", aseveró a Sputnik.

Anteriormente Candu acusó a Rusia de violar el derecho internacional y declaró que reclamaría a Moscú miles de millones de dólares por la "ocupación" de Transnistria, declaración que el senador ruso Alexéi Pushkov calificó de intento condenado al fracaso.

El presidente transnistrio subrayó que aspira a una mejoría de las relaciones entre Moldavia y Rusia independientemente de cuáles sean las élites dominantes.

Además, defendió que las fuerzas pacificadoras de Rusia garantizan la paz en Transnistria.

"Es un tema que no está sujeto a debate, estoy profundamente convencido de que de no ser por los pacificadores habrían problemas, y no podríamos descartar las provocaciones", concluyó.

La desintegración de la Unión Soviética y el miedo a una fusión de Moldavia con Rumanía empujaron a varios distritos al este del río Dniéster a proclamar la creación de la llamada República Moldava de Transnistria a principios de los 1990.

Chisinau respondió con el envío de tropas al territorio rebelde, lo que dio origen a un conflicto armado que se prolongó por varios meses.

Actualmente Transnistria representa un territorio fuera del control de Chisinau, con todos los atributos de un Estado, incluida una moneda propia.