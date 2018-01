Directora de Sputnik se mofa del informe de EEUU sobre "ataques rusos a la democracia" occidental

"Un aburrido trabajo escolar sobre cómo hemos atacado la democracia en todos los países a la vez, muy aburrido, my friends. Despiértenme dentro de cinco años cuando no hayan encontrado nada y de mala gana admitan que no hubo ninguna intervención rusa", dijo citada por la cadena.

En el informe de 200 páginas sobre "ataques rusos a la democracia" en EEUU y Europa se afirma que el 45 presidente de Estados Unidos hace la vista gorda ante la amenaza rusa a los procesos democráticos en todo el mundo.

Senadores mencionan la "injerencia" del Kremlin en las elecciones presidenciales de EEUU junto con el ataque a Pearl Harbor y los ataques del 11 de septiembre.

El Gobierno ruso ha refutado repetidamente las acusaciones de intervenir en los procesos electorales en EEUU y otros países, tacha estas declaraciones de absurdas que buscan distraer la atención del público estadounidense de otros asuntos internos.