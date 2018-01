Directora de Sputnik a EEUU: "Gracias por no acusar a RIA Global LLC de racismo o acoso"

"A mí me piden comentar el asunto, pero me aburre ya; gracias por no encontrar en la labor de RIA Global indicios de racismo o acoso, aunque creo que esto también está a la vuelta de la esquina", dijo en declaraciones a Sputnik.

© Sputnik/ Konstantin Chalabov Senador: Rusia responderá a EEUU si presiona a socios de Sputnik

La notificación del Departamento de Justicia de EEUU, fechada el 5 de enero, da a RIA Global LLC 30 días para que se inscriba bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de 1938.

El 13 de noviembre este ente norteamericano incluyó a la edición de la cadena rusa RT America en su lista de "agentes extranjeros" alegando una polémica ley del año 1938 conocida como FARA.

Dos semanas después el Congreso estadounidense retiró la acreditación a los periodistas de RT America lo que les impide ejercer su labor periodística en esa institución.

Rusia respondió a la presión estadounidense aprobando una ley que permite catalogar como agentes extranjeros a determinados medios de comunicación.

El 5 de diciembre la Voz de América, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) y otros siete medios, financiados por el Gobierno estadounidense, se inscribieron como agentes extranjeros.