Por qué no se vio venir la crisis norcoreana en EEUU

En los 90, Corea del Norte se consideraba como un "villano patético" que poseía una economía poco desarrollada y un armamento obsoleto. Veinte años después, Pyongyang sigue siendo el mismo "villano con una economía insignificante", pero esta vez el programa de misiles norcoreano cambia la situación, admite The National Interest.

El medio estadounidense se pregunta cómo es que Pyongyang logró lanzar misiles balísticos intercontinentales capaces de volar más de 12.000 kilómetros.

© REUTERS/ Eric Thayer La ONU insta a autoridades norcoreanas a dialogar sobre desnuclearización

Los columnistas de The New York Times David Sanger y William Broad, presentaron un amplio informe acerca del asunto. Según sus conclusiones, la inteligencia de EEUU aprendió a pronosticar más o menos eficazmente la dirección general del programa militar norcoreano, mientras que ciertos giros de importancia crucial a menudo se quedaban fuera de su vista.

Según Sanger y Broad, las investigaciones de analistas estadounidenses fracasaron debido a la subestimación de la devoción del líder norcoreano al desarrollo del armamento nuclear.

Lea también: Trump advierte a Kim Jong-un de que tiene un botón nuclear más potente

No obstante, los columnistas destacan que las instituciones de inteligencia y seguridad nacional no son las únicas en incumplir sus obligaciones. Además, los políticos responsables de la resolución del conflicto coreano fueron los que no pudieron hacer frente al problema antes de que saliera fuera de control.

Actualmente, incluso las discusiones acerca de cualquier alternativa al statu quo establecido —que es la desnuclearización completa de Corea del Norte— se consideran como una "capitulación peligrosa ante el enemigo mortal". Washington iba apostando por este enfoque inquebrantable desde los tiempos de George H.W. Bush.

Mientras tanto, Kim Jong-un está cada vez menos dispuesto a negociar sobre desnuclearización. Si su antecesor Kim Jong-il consideraba el armamento nuclear como una moneda de cambio para conseguir la normalización económica y política y fomentar confianza de EEUU, su heredero ahora lo percibe como orgullo nacional capaz de defender su autoridad en Corea del Norte de cualquier agresor, sobre todo de Washington.

Sin embargo, la Administración Trump sigue esperando que las sanciones contra Pyongyang hagan que Kim Jong-un no tenga otro remedio que aceptar la desnuclearización.

El medio destaca que este escenario parece poco probable, dado que Kim debe ver con cierto escepticismo las perspectivas de que todo el mundo llegue a recibir a su país con los brazos abiertos, una vez abandonado el armamento nuclear, teniendo en la memoria el destino del líder libio Muamar Gadafi, que aceptó las propuestas de Occidente solo para resultar asesinado en una violenta rebelión incitada y apoyada desde el extranjero, que echó a su país en un estado de caos.

Sobre el tema: EEUU debe "ni soñar en las negociaciones dedesnuclearización" de la península de Corea