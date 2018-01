El CJP acusa a Trump de socavar la libertad de prensa a nivel global

La entidad publicó una lista de "opresores de la prensa" en la que, además de Trump, incluyó a mandatarios como el turco Recep Tayyip Erdogan, el chino Xi Jinping, la birmana Aung San Suu Kyi, el egipcio Abdelfatah al Sisi, el ruso Vladímir Putin o el polaco Andrzej Duda.

"Trump (…) ha socavado consistentemente los medios de comunicación nacionales y se ha negado a abordar públicamente la libertad de prensa con líderes represivos como Xi, Erdogan y Sisi", indica el CJP, que nombró al presidente de EEUU "ganador" en la categoría de Debilitamiento de la Libertad de Prensa Global.

Según el Comité, "las autoridades de China, Siria y Rusia han adoptado el epíteto de "noticias falsas" de Trump, y Erdogan ha aplaudido al menos uno de sus ataques verbales contra periodistas".

Se destaca también que bajo el gobierno de Trump, el Departamento de Justicia "no se ha comprometido con las directrices destinadas a proteger las fuentes de los periodistas, y el Departamento de Estado ha propuesto recortar los fondos para las organizaciones internacionales que ayudan a reforzar las normas internacionales en apoyo de la libre expresión"

"A medida que Trump y otras potencias occidentales no presionan a los líderes más represivos del mundo para que mejoren el clima para la libertad de prensa, el número de periodistas en prisión a nivel mundial ha alcanzado un nivel récord", acota la organización.

El CJP difunde su lista de los mayores "opresores de la prensa" en respuesta a la promesa del líder estadounidense de otorgar "premios de Noticias Falsas" a los medios más deshonestos y corruptos del año".

El presidente Trump arremete con regularidad desde su cuenta de Twitter contra medios críticos con él como los diarios The New York Times y The Washington Post o la cadena CNN a los acusa de ser "falsos".