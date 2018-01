"La estrategia de destrucción de EEUU hacia Pyongyang solo deja al mundo dos opciones"

En 2017 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó un total de seis resoluciones que imponían diferentes sanciones contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC) como represalia por su programa nuclear. La resolución número 2397, aprobada al término del año, priva a Pyongyang de los 2.300 millones de dólares anuales que el país recibía a través de su comercio exterior.

© Sputnik/ Ilya Pitalev La 'voz' de Pyongyang en Occidente revela por qué Trump no ataca a Corea del Norte

Estas medidas van en total concordancia con la política de "estrangulación económica" que realiza Washington, estima Alexandr Vorontsov, en su análisis para la Fundación de Cultura Estratégica.

Según el experto, la Administración actual de la Casa Blanca ha optado por el camino de la destrucción total de Corea del Norte. A este respecto, recuerda las palabras de Donald Trump expresadas ante la Asamblea General de la ONU sobre que "Si EEUU se ve forzado a defenderse y defender a sus aliados, no tendremos otra opción más que destruir totalmente Corea del Norte". Esta sería la única vez en la que un mandatario abiertamente amenazó desde la tribuna de la ONU con destruir a un miembro de pleno derecho de la organización internacional.

Washington sigue el camino hacia la destrucción de la República Popular con "el sistema buldócer", apunta Vorontsov en su análisis.

"La estrategia de EEUU sobre la destrucción de la RPDC, que puso a esta última ante la necesidad de hacerse con sus propias armas nucleares, deja al mundo solo dos opciones. O Corea del Norte sobrevive con armas nucleares […] o Corea del Norte desaparece en una guerra que puede convertir la península de Corea en ruinas radiactivas", predice el experto.

Rusia, que comparte frontera con Corea en el Lejano Oriente, sufriría las consecuencias de una hipotética guerra, que sería desastrosa para su población local y podría alejar sus planes de convertirse en una potencia del Pacífico, advierte Vorontsov.

La única alternativa al régimen de sanciones actual ha sido la propuesta por Moscú y Pekín. El llamado plan de 'doble congelación' hace un llamamiento a las partes en conflicto —Corea del Norte, por una parte, y EEUU, Corea del Sur y Japón, por la otra— a cesar las hostilidades: Pyongyang abandonaría las pruebas nucleares mientras que Washington, Seúl y Tokio dejarían de realizar ejercicios militares en la frontera. No obstante, hasta ahora la propuesta ha sido ignorada, algo que no hace más que empeorar la situación. El régimen de sanciones sobre Pyongyang no ha hecho más que incrementar las tensiones y al mismo tiempo se ha multiplicado la amenaza de que EEUU sufra un ataque nuclear en su propio territorio.

Lea más: "Sanciones y 'otras' presiones están comenzando a tener un gran impacto en Corea del Norte"

Ante este escenario, concluye, a Pekín y Moscú no les queda más que buscar y proponer nuevas iniciativas para sentar en la mesa de negociaciones no solo a los coreanos, sino también a los norteamericanos.