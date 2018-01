Candidatos independientes a elecciones rusas deben entregar firmas hasta el 31 de enero

© Sputnik/ Kirill Kallinikov Y el primer candidato oficial a la Presidencia de Rusia es…

Las siguientes elecciones presidenciales de Rusia tendrán lugar el 18 de marzo de 2018.

La campaña electoral arrancó el 18 de diciembre con la publicación del decreto de convocatoria en el diario oficial del Gobierno.

Los candidatos independientes y los de los partidos no parlamentarios deberán presentar una determinada cantidad de firmas de votantes que les apoyan, requisito que no se extiende a los candidatos nominados por los partidos parlamentarios.

Los candidatos de partidos no parlamentarios deberán presentar al menos 100.000 firmas con la condición de que no se recojan más de 2.500 por región, mientras que los candidatos independientes deberán recolectar 300.000 firmas, y no más de 7.500 por región.

