Líder opositor hondureño cuestiona el informe final de OEA sobre las elecciones

MONTEVIDEO (Sputnik) — El coordinador general del partido Alianza de Oposición de Honduras y expresidente de ese país, Manuel Zelaya, criticó el informe final de la misión electoral de la OEA sobre las elecciones del 26 de noviembre, que dice que no hubo dolo en alterar resultados, ya que su partido entiende que sí hubo fraude.

"No podemos confiar ni un tantito en la OEA", dijo Zelaya a través de la red social Twitter.

NO podemos confiar ni un tantito en las #FalsasPromesasOEA, ni mucho menos en los medios tarifados al servicio de #dictaduradeJOH https://t.co/ER5J6pkhdo — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) December 29, 2017

​El informe final de la misión electoral de la OEA (Organización de los Estados Americanos) sobre las elecciones generales en Honduras fue difundido por el organismo a través de esa red social.

Ese texto indica que el trabajo de auditoría efectuado por la misión "no identificó acciones concretas con el propósito de alterar de manera dolosa los resultados del escrutinio o publicación de los resultados, no obstante ello, concluye que el sistema (Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación) tal como se operó no era lo suficientemente robusto para impedirlo".

El informe final de la OEA no hace mención a la necesidad de convocar a nuevas elecciones como lo sugirió su secretario general, Luis Almagro.

El diplomático uruguayo se reunió con el excandidato presidencial opositor Salvador Nasralla en Washington y tras ese escribió en Twitter sobre lo conversado, destacando la necesidad de convocar a nuevas elecciones.

"También le presenté a Salvador Nasralla las conclusiones del Informe de la Misión Electoral en Honduras; y ratifiqué la necesidad de un llamado a nuevas elecciones, al diálogo, la reconciliación y a la no violencia", publicó Almagro en la red social.

En el informe final, la misión de la OEA consideró "que ha observado un proceso de baja calidad electoral y por ende no puede afirmar que las dudas sobre el mismo estén hoy esclarecidas".

El 17 de este mes, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros, proclamó como ganador de las elecciones presidenciales al actual presidente Juan Orlando Hernández, candidato por el Partido Nacional.

El TSE señaló que Hernández obtuvo 42,95% de los votos, contra 41,24% de Nasralla, postulado por la Alianza de Oposición, quien denunció fraude y asegura ser el presidente electo del país centroamericano.

Luego de la proclamación del TSE, unos pocos gobiernos reconocieron los resultados y felicitaron a Hernández por su triunfo, entre ellos EEUU, Rusia, Brasil y Taiwán.

Nasralla solicitó al TSE que anulara la proclamación del ganador.

El informe preliminar de la OEA sobre las elecciones generales de Honduras, difundido el 4 de este mes, indica que hubo irregularidades como la incitación a electores "a votar de forma pública", el "acercamiento de representantes partidarios a los electores para llevar control de la intención de voto" y "compra de votos" en tres departamentos del país.

El organismo también señaló múltiples irregularidades en la forma en que llegaron al lugar del escrutinio las maletas con las actas, algunas de ellas carentes de todos los mecanismos de seguridad previstas, abiertas, sin actas o sin cuadernos de incidencias.

El 26 de noviembre más de seis millones de hondureños fueron convocados a votar para elegir al presidente, a tres vicepresidentes, 128 diputados y suplentes, 298 alcaldes y 20 miembros del Parlamento Centroamericano.