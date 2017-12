Tillerson: EEUU "no se hace ilusiones" sobre las autoridades rusas

"En cuanto a Rusia, no nos hacemos ilusiones sobre el régimen que abordamos", escribió Tillerson en un artículo publicado en The New York Times.

Precisó que "actualmente EEUU está en malas relaciones con Rusia que renace", afirmando que "en la última década invadió a sus vecinos, Georgia y Ucrania, y socavó la soberanía de los países occidentales interfiriendo", haciendo referencia a la supuesta 'injerencia rusa' en las elecciones en EEUU y otros países.

Rusia ha subrayado en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania y que desea que el país vecino supere cuanto antes la crisis.

En cuanto al conflicto en Georgia de 2008, el entonces presidente del país, Mijaíl Saakashvili, lanzó una ofensiva sorpresa contra la rebelde región de Oseria del Sur —que había declarado su secesión de Georgia ya antes de la disolución de la URSS—, protegida por los cascos azules rusos. Rusia respondió con fuerza, expulsando a los militares georgianos de la república.

El canciller recalcó que será imposible tratar los asuntos con Moscú de modo normal sin cumplimiento de los acuerdos de Minsk por parte de Rusia y sin resolución pacífica del conflicto en Ucrania.

Las relaciones entre Moscú y Occidente sufrieron un profundo deterioro tras la reincorporación de Crimea a Rusia en marzo de 2014 en virtud de un referendo que culminó con un aplastante sí, y por el conflicto armado interno en el este de Ucrania que estalló aquel mismo año.

