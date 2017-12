Partido de Go a nivel mundial: cómo Rusia y China se adelantan a EEUU

La confrontación geopolítica entre el Este y el Oeste se parece a un partido de Go. Rusia y China le están ganando a EEUU y a Europa en este tablero estratégico, opina el politólogo alemán Kai Ehlers.

Los jugadores de Go —juego surgido en la antigua China— colocan las piedras en el tablero para ocupar el mayor territorio de manera tal que sea posible rodear al rival, escribe Kai Ehlers en su artículo para la revista digital Eurasisches Magazin. El autor destaca que la actual situación en la arena geopolítica mundial parece un partido del Go.

Tras el colapso de la URSS, EEUU trató de establecer el total control sobre el territorio de Eurasia y para eso intentó dividir a Rusia. A pesar de las revoluciones de colores y la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, nadie ha conseguido colonizar a Rusia, por lo menos durante un largo tiempo.

Según Kai Ehlers, Rusia fue débil pero logró sobrevivir y junto con China se propuso establecer el nuevo orden mundial multipolar como contrapeso al imperialismo estadounidense.

El establecimiento de este modelo avanzó "piedra por piedra" debido a que Occidente subestimó al Este, que consideraba poco desarrollado. El autor del artículo destacó la “maliciosa y superficial” reacción de EEUU y de Europa a los primeros y pocos exitosos intentos de Rusia de contrarrestar a las fuerzas centrífugas en el espacio euroasiático tras el desplome de la URSS.

Ahora, el Kremlin ha conseguido grandes avances en la integración internacional como los BRICS, la Unión Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái y otras organizaciones internacionales. Gracias a la cooperación de Rusia con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) el proyecto de una Gran Eurasia ya no parece tan irreal, opina Ehlers.

EEUU y Europa han dejado de desempeñar el papel de "vigilantes imperiales". Hoy en día los impulsos hacia el desarrollo de Eurasia no provienen de Occidente sino del Este, es decir de Rusia y China, Asia Central y Sudeste Asiático. De acuerdo con Kai Ehlers, cada vez más estados ven en el establecimiento de una Eurasia fuerte una oportunidad para liberarse de la presión de "los señores occidentales".

El autor del artículo destaca que, en comparación con EEUU y Europa, los países orientales no recurren al potencial militar y al principio de ‘divide y vencerás’. Su enfoque tiene como objetivo consolidar e integrar los países, las culturas y los espacios lingüísticos, así como brindar ayuda mutua en el desarrollo económico.

Además, Kai Ehlers enfatiza que tal tendencia puede significar el inicio de una nueva etapa en la política mundial.

"No vamos a olvidar de que no todas las 'piedras' ha sido jugadas. No todas las posibilidades han sido utilizadas. Se puede suponer que varias potencias mundiales estarán descontentas con la situación actual", escribe el autor.

En caso de que EEUU consiga enemistar a la UE, especialmente a Alemania, con Rusia, se podrá olvidar de la participación de Europa en el proyecto euroasiático.

Alimentando el conflicto norcoreano los estadounidenses podrán enemistar a Japón con los países miembros de la ASEAN y de esta manera escalar la tensión en "el frente oriental". Aparte de eso, la Casa Blanca seguirá desestabilizando la situación en el sur, es decir, en Oriente Medio y en África.

