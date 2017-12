Rusia: Congreso de Diálogo Nacional sirio propiciará proceso de Ginebra

ASTANÁ (Sputnik) — El Congreso de Diálogo Nacional sirio que deberá celebrarse a finales de enero en Sochi no puede continuar posponiéndose, ya que propiciará el proceso de conversaciones de Ginebra, declaró a Sputnik el enviado especial del presidente ruso para Siria, Alexandr Lavréntiev.

"Las fechas ya fueron establecidas, los días 29 y 30 [de enero], prácticamente todos estuvimos de acuerdo y todos comprendemos que no podemos demorarnos más, no podemos posponer más [el Congreso], sobre todo porque ayudará también al espacio de conversaciones de Ginebra", aseguró el representante ruso.

Lavréntiev comentó que durante la octava ronda de conversaciones de Astaná, las delegaciones de Rusia, Turquía e Irán conversaron mucho sobre el evento.

"Coincidimos en la opinión y confirmamos nuestra firme intención de apoyar la realización de este importante foro, que debe convertirse realmente en un suceso decisivo de avance rumbo a la solución política" del conflicto en Siria, indicó.

El alto funcionario ruso señaló que el congreso debe celebrarse bajo tutela de la ONU y que Rusia cuenta con la participación del enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura.

Lavréntiev indicó que el congreso tiene como objetivo promover la búsqueda de un consenso por parte de los sirios respecto al futuro del país, por lo que no será un evento puntual: el trabajo en torno a la nueva Constitución continuará en Damasco, Ginebra o cualquier otra plaza.

Asimismo, comentó que todos los esfuerzos para alcanzar la paz en Siria deben seguir la dirección correcta.

"Lo más importante es que se apliquen los esfuerzos en la dirección correcta, el bote de la solución siria debe ser uno solo, y todos deben caber en él y remar en una sola dirección", aseveró el funcionario ruso.

Para el representante ruso, "si nos referimos a cosas distintas, solo daremos vueltas en el mismo lugar".

"Es más, nos arrastrará corriente abajo y no podremos jamás remontar el río, actualmente la comunidad internacional no hace lo suficiente, algunos miembros de la comunidad tratan de halar la cobija para sí y estamos convencidos que esto es algo que no vale la pena hacer", advirtió.

Lavréntiev alegó que serían bienvenidos "esfuerzos adicionales por parte de la comunidad internacional".

El funcionario comentó que cada vez son más los países que antes tenían una actitud irreconciliable respecto a las autoridades de Damasco y en la actualidad cambian de posición, como es el caso de Arabia Saudí, que buscó convencer a la oposición siria de que no incluyese en sus declaraciones la demanda de la renuncia del presidente sirio, Bashar Asad.

Precisamente estas exigencias fueron las que condujeron de hecho al fracaso de la octava ronda de diálogo en Ginebra, tras la protesta de Damasco.

Además, señaló el representante ruso, Moscú observa intentos de desestabilizar la situación en Siria tras el inicio de la retirada del contingente militar ruso y de cara al Congreso de Diálogo Nacional sirio.

​Según Lavréntiev, el hecho de que Rusia encabece el proceso de solución política y la lucha contra Daesh (grupo terrorista autoproclamado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países) en Siria no agrada a todos.

"No vamos a señalar con el dedo a estos países, las declaraciones que hacen sus representantes oficiales en diversas plazas, incluyendo las referidas al proceso de Astaná y el próximo Congreso de Diálogo Nacional, se expresan por si mismas", concluyó.

Informó también que Rusia no intervendrá en las decisiones que van a tomar los participantes del Congreso del Diálogo Nacional Sirio en Sochi.

Lavréntiev subrayó que Rusia solo proporciona la plataforma para el foro y espera que "el diálogo sirio sea inclusivo, que estén representados todos los segmentos" de las sociedad siria.

"Si no funciona algo, intentaremos dar un consejo, pero en ningún caso ejerceremos presión indebida sobre los representantes" del Congreso, aseguró.

Reiteró que "el destino del pueblo sirio está en su manos, y solo el debe decidir qué hacer en el futuro".

El negociador ruso llamó a no extender a más de dos días el Congreso del Diálogo Nacional Sirio.

"Si se prolonga más de lo previsto, se corre el riesgo de que se convierta en un evento anárquico fuera de control", dijo Lavréntiev.

Rusia, Turquía e Irán, países garantes del proceso de paz sirio, anunciaron el 22 de diciembre al concluir la octava ronda de las consultas sirias en Astaná la fecha del primer Congreso del Diálogo Nacional Sirio.

Lavréntiev sostuvo también que la dilatación del evento complicaría el logro de objetivos reales concretos.

El Congreso del Diálogo Nacional Sirio es una iniciativa impulsada por el presidente ruso, Vladímir Putin, que busca propiciar un proceso político inclusivo y contribuir a la reconciliación y el inicio de las reformas políticas en Siria en el marco de su legislación actual.

Más de 1.500 representantes sirios de todos los sectores acudirán a la cita de Sochi para formar una Comisión Constitucional, según lo adelantó el viceministro ruso de Exteriores, Mijaíl Bogdánov.

Rusia también ha pedido a la ONU que abandere la celebración del Congreso del Diálogo Nacional Sirio.