La CNN encuentra una nueva herramienta de la injerencia rusa, Pokémon GO

MOSCÚ (Sputnik) — La cadena de televisión CNN declaró que Rusia intervino en los asuntos internos de EEUU no solo mediante las redes sociales sino incluso con el uso del popular juego de Pokémon Go y YouTube.

Según la CNN, se usó en el marco de la campaña Don't Shoot Us (No nos disparen) para la que utilizó además de cuentas en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Tumblr también el juego Pokémon GO.

La televisión indica que a través de estas plataformas Rusia buscó incrementar las tensiones raciales en Estados Unidos publicando noticias sobre los casos de la violencia policial contra los afroamericanos.

En particular, de acuerdo con la CNN, Don't Shoot Us lanzó un concurso en julio de 2016 en Pokémon Go para que los jugadores den a sus pokémones nombres de las víctimas de la violación policial.

Actualmente, las cuentas en Facebook, Instagram y Twitter usadas en la campaña están congeladas.

Este 13 de octubre, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, criticó esta nueva información de la CNN sobre la supuesta injerencia rusa.

"De manera incompetente la televisión explicó los problemas raciales de hoy en EEUU", escribió en su Facebook.

Rusia rechazó en reiteradas ocasiones las acusaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses de haber intentado influir en las elecciones en el país norteamericano, que forman parte de una campaña sin precedentes para denigrar al presidente electo de EEUU, Donald Trump, y de paso intentar vincular a Moscú con los resultados electorales estadounidenses.

A Rusia se la acusan con regularidad de entrometerse en el desarrollo de las campañas electorales en otros países, en particular Francia y Alemania.

El Kremlin califica como totalmente infundadas ese tipo de insinuaciones.