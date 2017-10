Candidato presidencial: Chile necesita un Estado austero, con mano dura contra el terrorismo

"De ser electo presidente, decretaré Estado de Emergencia en todas las zonas donde el terrorismo impera, a fin de liberar las fuerzas policiales y poder recibir la ayuda de las Fuerzas Armadas para recobrar la paz en la zona", afirmó en referencia a los incendios ocurridos en la región de La Araucania (sur), donde asegura "no existe el Estado de derecho".

En esa zona diversos comuneros mapuches han sido acusados por la justicia de incendiar maquinaria de empresas forestales y varias iglesias en atentados enmarcados en el denominado "conflicto mapuche".

En ese sentido, Kast señaló que su objetivo será generar "un plan con toda la comunidad" que pueda permitir el "desarrollo de una región azotada fuertemente por el terrorismo y la pobreza".

No obstante, aclaró: "No me gusta referirme al terrorismo en La Araucanía como un conflicto mapuche, porque los terroristas no tienen ni etnia ni nacionalidad, son chilenos o extranjeros y pueden ser parte del pueblo mapuche o no".

También aseguró que actualmente existen más de mil efectivos de Carabineros resguardando la zona para que "no ocurran atentados".

Kast es uno de los ocho candidatos que buscarán llegar al sillón presidencial el próximo 19 de noviembre.

Otras de las propuestas de su campaña, según dijo a esta agencia, son "establecer un Estado moderno y austero, sin apitutados (aquellos que obtienen un puesto de trabajo por influencias) y sin operadores políticos, donde se reduzca el gasto político para aumentar el gasto social", explicó.

También destaca el respeto al Estado de derecho "con igualdad ante la ley para todos, sin ficciones legales", al igual que poner el foco en las urgencias sociales sobre las prioridades políticas, "donde las personas dejan de ser un número y los problemas tienen rostro".

"Por último, en el crecimiento económico, donde el progreso y desarrollo de las personas no dependen de un bono, sino de que la gente tenga un trabajo digno, el cual solo se logra con mayor inversión", señaló a Sputnik.

Kast se desempeña actualmente como diputado por Santiago y representa a la derecha más conservadora del país, oponiéndose por ejemplo a iniciativas como la despenalización del aborto en tres causales, planteando la remoción de la estatua del expresidente socialista Salvador Allende (1970-1973) o celebrando la detención de los comuneros mapuches que han sido acusados de terrorismo.

En julio de este año pasó por Chile el "Bus de la Libertad", una iniciativa que recorre el mundo oponiéndose a las políticas de integración homosexual y que ha sido tildada de homofóbica e intolerante por distintas organizaciones, y Kast fue de las pocas figuras políticas que se mostró a favor de la iniciativa.

Por propia voluntad, y a pesar de las advertencias de la policía, decidió ir a encarar a los miles de manifestantes que se oponían al paso del bus, recibiendo insultos, golpes e incluso escupitajos.

Desde entonces el abogado y diputado utiliza tres escoltas para moverse por el país, realizando una campaña presidencial que no ha estado exenta de polémicas, ya que como él ha dicho en varias oportunidades "no es acomplejado", pues no busca "caerle bien a todo el mundo" ni tampoco evita "herir las susceptibilidades de nadie".

Desde que renunció al partido de derecha Unión Demócrata Independiente en 2016, Kast se ha desempeñado como independiente, por lo que su candidatura no está ligada a ningún partido ni bloque político.

Durante su campaña, el candidato ha debido marcar la diferencia con el otro postulante de la derecha chilena, el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014), cuya candidatura sí está amparada bajo el alero de los partidos políticos.

"A diferencia de Piñera, tengo un liderazgo mucho más social, donde me es más fácil ponerle rostro a los problemas que números (…) Él plantea modificar la Ley de Aborto, yo planteo derogarla totalmente; él plantea modificar la gratuidad en la educación universitaria, yo planteo reemplazarla por créditos y becas", ejemplificó el candidato.

Kast alcanzó el 5% de las preferencias en la última encuesta de opinión de la empresa Plaza Pública Cadem, quedando en el cuarto lugar de los candidatos.