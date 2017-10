Delegación noruega no halla en Crimea pruebas de violaciones a DDHH

SIMFERÓPOL, RUSIA (Sputnik) — Una delegación noruega que visitó Crimea no halló pruebas de violaciones a los derechos humanos y expresó su intención de volver a visitar la república rusa, declaró el jefe de la comitiva, Hendrik Weber, quien también encabeza la organización de "diplomacia popular" de esta nación europea.

"Buscamos largamente, miramos, pero no hallamos nada porque no existen (violaciones), sabemos que no hay problemas relacionados al cumplimiento de los derechos humanos", afirmó a Sputnik.

El delegado prometió que la comitiva retornaría a Crimea.

"Sin falta volveremos a visitar Crimea, próximamente conformaremos una nueva delegación", afirmó.

Se trata de la primera visita de una importante delegación noruega tras la reincorporación de Crimea a Rusia.

La visita tiene una duración de siete días y concluirá el próximo 12 de octubre.

Según Weber, propietario de la empresa constructora Betongrehab Vest AS, el Gobierno de Noruega no recomienda a sus ciudadanos visitar la península, pero esto no impidió el viaje.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) publicó a fines de septiembre un informe que denuncia presuntas violaciones de derechos humanos en Crimea por las autoridades rusas.

El documento, que abarca el período entre el 22 de febrero de 2014 y el 12 de septiembre de 2017, se basa en una serie de entrevistas y monitoreos realizados desde el territorio de Ucrania.

Weber señaló que no teme ser sancionado tras visitar Crimea.

"Existe cierto riesgo, pero continuaremos la causa que iniciamos como diplomáticos populares", subrayó.

El empresario señaló que posiblemente les acusen de llevar a cabo propaganda política, "bromearon que posiblemente nos llamen agentes de Putin, pero no tememos eso, porque el trabajo de la diplomacia popular, consistente en llevar la verdad sobre lo que sucede en Crimea, es muy importante".

"Abriremos el debate en Noruega, aunque temo que no será una tarea fácil", señaló.

Weber subrayó que está muy feliz de haber visitado Crimea, donde su delegación conversó con los ciudadanos de a pie y realizó encuentros de alto nivel con las autoridades locales.

"Me alegró la posibilidad de observar la situación con mis propios ojos y conversar con la gente en la calle, realmente nos vimos con diversas personas: vigilantes, conductores de taxis, gente normal; conversamos con ellos y claro está, cuando regresemos, escribiremos artículos en los periódicos, contaremos todo", afirmó.

Además, el empresario adelantó sus planes futuros.

"De retorno a casa continuaremos nuestro trabajo y desarrollaremos las relaciones entre Rusia y Noruega, escribiremos artículos y aprovecharemos nuestros contactos para convencer a la gente que Crimea no es un territorio peligroso u ocupado, en Occidente dicen a menudo que Rusia anexó Crimea, pero queremos trabajar en contra de esto y simplemente mostrar que Crimea es parte de Rusia", declaró.

El jefe de la delegación constató que los miembros de la comitiva se convencieron personalmente de que los crimeos no desean regresar a Ucrania.

"Debemos convencer a nuestro ministro de Exteriores de que la situación no es como la ven cuando hablan del retorno de Crimea a Ucrania… ¿qué hacer con los crimeos, gente normal, que no desean esto? Comprendemos claramente que se trató de una expresión libre de la voluntad de la gente y del deseo de vivir así, como viven ahora como parte de Rusia", subrayó.

Según el delegado, la visita a Crimea les dejó gran cantidad de impresiones que podrían agruparse en un informe.

Crimea se escindió de Ucrania y se incorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que más del 96 por ciento de los votantes apoyaron esta opción.

La consulta popular se llevó a cabo un mes después del golpe de Estado que se produjo en Ucrania y que desencadenó un conflicto armado interno en el sureste de ese país.