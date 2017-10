Las múltiples caras de la posible declaración de independencia de Cataluña

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aparecerá en el Parlamento catalán el 10 de octubre a las 16.00 GMT para "informar sobre la situación política actual". Esta vaga descripción impide saber con exactitud qué es lo que pasará.

Según la ley sobre el referéndum adoptada por el Parlamento el 6 de septiembre, sus resultados legitiman la declaración de independencia. Hay que recordar, no obstante, que el referéndum de autodeterminación de Cataluña fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, cuya resolución desoyó el Gobierno catalán.

El tercer artículo de la ley dice que "los resultados del referéndum son válidos", mientras que el cuarto artículo asegura que si el referéndum recibe más votos por la independencia que en su contra, el resultado será la independencia de Cataluña.

Para ello, el Parlamento de Cataluña, dos días después del anuncio de los datos oficiales por parte de la comisión electoral, celebrará un período ordinario de sesiones para la declaración formal de la independencia de Cataluña.

Mientras tanto, en el campo de los partidarios de la independencia hay una clara división. La formación política de izquierda antisistema CUP, que tiene solo 10 escaños en el Parlamento de Cataluña, habla de declarar la independencia como de un asunto resuelto.

Una diputada de la coalición Junts pel Sí, Marta Pascal, dijo en una entrevista con la BBC que Puigdemont se limitaría a una "declaración simbólica" de independencia, es decir, que reconocería la fuerza legal de los resultados, pero no declarará formalmente la independencia.

Otra opción fue propuesta por el diputado catalán del Parlamento Europeo Ramon Tremosa: declarar unilateralmente la independencia, luego suspenderla y negociar con Madrid desde esta posición.

Así, los independentistas se han dividido en dos categorías: la primera ansía declarar la independencia ya; y la segunda es templada: la declaración puede ser tanto inmediata, como aplazada o simbólica.

Sin embargo, sea como sea, Madrid no va a hablar con las autoridades catalanas con ninguna declaración.

"Bajo chantaje no se puede construir nada. Por tanto, es absolutamente irrelevante que pretendan que la declaración de independencia entre en vigor al día siguiente o que sea una declaración de independencia con condición suspensiva, resolutoria, en diferido o con cualquiera de las múltiples formas que andan circulando por ahí. Vamos a ver si somos serios y dejamos las cosas claras: no se puede construir nada si no desaparece la amenaza contra la unidad nacional. Ni en España ni en ningún lugar del mundo", zanjó el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en una entrevista para El País.