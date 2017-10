Taiwán asegura cumplir sus compromisos con Pekín

"Como he dicho en reiteradas ocasiones, nuestra posición no cambiará, nuestros compromisos no cambiarán, no volveremos al viejo camino de la confrontación y no cederemos ante la presión", dijo Tsai Ing-wen citada por la Agencia Central de Noticias de Taiwán (CNA).

Agregó que las contradicciones entre Taipéi y Pekín "influyen en el futuro y el bienestar a largo plazo" de la población taiwanesa y subrayó que la isla aboga por "el desarrollo pacífico y estable de estas relaciones".

La presidenta también expresó la esperanza de que las partes puedan lograr nuevos avances en las relaciones bilaterales.

El conflicto entre Taipéi y Pekín data de 1949, cuando el movimiento nacionalista Kuomingtan tomó la isla tras ser derrotado durante la guerra civil por el Partido Comunista Chino.

Las relaciones entre ambos territorios chinos solo se restablecieron a nivel empresarial e informal a fines de la década de 1980, sin que existan en la actualidad contactos oficiales entre las autoridades.

Pekín considera a Taiwán como su provincia rebelde y rechaza tener relaciones diplomáticas con cualquier país que las mantenga con Taipéi.

