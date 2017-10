El Kremlin advierte de las posibles consecuencias de la ruptura de EEUU del acuerdo con Irán

"El presidente (de Rusia, Vladímir) Putin ha reiterado en repetidas ocasiones sobre la importancia del llamado expediente nuclear iraní, y por supuesto, que la retirada de uno de los Estados, especialmente un Estado clave como Estados Unidos, claramente tendrá un impacto negativo", dijo.

© AFP 2017/ Don Emmert Otra demostración de impotencia o cómo EEUU se queda sin aliados contra Irán

Solo se puede tratar de analizar de alguna manera "en qué medida y cómo" afectará la posible ruptura del acuerdo.

"Esto es lo que hacemos ahora", indicó Peskov.

La semana pasada, el diario The Washington Post difundió que el presidente Donald Trump prevé anunciar que EEUU abandona el acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

Irán y el Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania) lograron en julio de 2015 el llamado Plan de Acción Integral Conjunto que establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi Rohani defiende el acuerdo nuclear

En enero de 2016, después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmara que Irán cumple las exigencias recogidas en el acuerdo, EEUU canceló algunas sanciones impuestas al país islámico, pero mantuvo en vigor otras restricciones, desvinculadas del programa nuclear.

A mediados de julio de 2017, el Gobierno de EEUU extendió sanciones financieras a un total de 18 personas y entidades supuestamente vinculadas con los programas nuclear y de misiles de Teherán.

Lea más: EEUU provoca a Irán para que renuncie a sus obligaciones sobre su programa nuclear

El presidente iraní, Hasán Rohani, advirtió en agosto que si EEUU persevera en la política de sanciones contra su país Teherán podría abandonar el pacto nuclear "en cuestión de días y horas".

El acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí

El acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí sobre la compra de los sistemas antiaéreos S-400 no va dirigido contra terceros países y no debe ser un motivo de preocupación, declaró Dmitri Peskov.

"La cooperación entre Moscú y Riad, en particular en el ámbito técnico-militar, es absolutamente independiente y no está dirigida contra terceros países tanto en esta región como en cualquier otra, por tanto estamos convencidos de que esta colaboración no debe ser un motivo de preocupación", dijo Peskov al responder si el Kremlin consideró las consecuencias geopolíticas tras la venta de los sistemas S-400 a Arabia Saudí.

El portavoz de la presidencia rusa respondió así a la pregunta de si el Kremlin consideró las consecuencias geopolíticas de la venta de los S-400 a Arabia Saudí.

Según algunos medios de comunicación, Arabia Saudí podría utilizar estos sistemas contra Irán.

Anteriormente, el Pentágono expresó la preocupación por el interés de su aliado de comprar a Rusia ese armamento.

El 9 de ocrtubre, la portavoz del Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar de Rusia, María Vorobiova, afirmó que "fue alcanzado un acuerdo con el Reino de Arabia Saudí sobre el suministro de sistemas de defensa aérea S-400, misiles antitanque Cornet-EM, sistemas TOS-1A, lanzagranadas automáticos AGS-30 y fusiles Kalashnikov AK-103".

Lea más: Rusia y Arabia Saudí tienen intereses comunes en Oriente Medio

Según la portavoz, la mayor exportadora rusa de armas, Rosoboronexport, y la compañía saudí SAMI también firmaron un memorando sobre la localización de la producción militar.

Situación en Ucrania

La resolución la crisis ucraniana es imposible solo en el formato de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania), sin la participación de Kiev y las milicias de Donbás, afirmó el portavoz presidencial.

"Los cambios sobre el terreno no pueden ser garantizados por las fuerzas de los países que participan en el formato de Normandía y otros países, en particular EEUU", dijo.

© Sputnik/ Sergey Averin Enviado especial de EEUU para Ucrania tilda de ineficaces los acuerdos de Minsk

Agregó que "los cambios en el terreno pueden ser asegurados solo por las partes de este conflicto, Kiev y Donbás".

Para cambiar la situación se requiere una clara voluntad política hacia la resolución de los problemas por medios pacíficos, indicó.

Precisó que el representante especial de Estados Unidos para Ucrania, Kurt Volker, y el asesor presidencial ruso, Vladislav Surkov, analizaron la crisis ucraniana durante su reunión en Belgrado el 7 de octubre.

"En lo que se refiere a la reunión de Surkov y Volker, realizaron un repaso de posiciones e intercambiaron las opiniones sobre la situación actual", dijo.

Esa reunión fue anunciada a finales de septiembre por el exembajador de EEUU en Rusia, John Tefft.

Le puede interesar: Ucrania pide a EEUU armas antitanque y medios de reconocimiento aéreo

© AFP 2017/ Mohamed Abdiwahab EEUU critica el envío de cascos azules a Donbás propuesto por Rusia

El diplomático precisó que uno de los temas del encuentro será el despliegue de una misión de paz en Donbás.

A la vez, el portavoz del Kremlin comentó el 5 de octubre que las consultas entre Volker y Surkov "no buscan ningún resultado concreto" y más bien se trata de "cotejar posiciones e intercambiar información".

La reunión del 7 de octubre ha sido el segundo encuentro de Volker y Surkov.

Los políticos se encontraron por primera vez en Minsk en agosto pasado.

Lea también: La reunión en Minsk, ¿un avance sobre la situación en Ucrania?

Las negociaciones a cuatro bandas en el formato de Normandía constituyen junto con el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE) la principal plataforma de consultas para buscar una solución política al conflicto armado en el este ucraniano.

Desde abril de 2014 Ucrania mantiene una operación militar en las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, donde se proclamaron repúblicas populares en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia cuyo resultado la ONU estima en más de 10.200 muertos.