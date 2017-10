Rusia estudia limitar la presencia de los medios de EEUU en el país

De acuerdo con el medio Izvestia, fuentes en el Parlamento ruso informaron que una comisión ya ha enviado cartas a la Fiscalía, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Justicia y al Roskomnadzor —Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación— para que dichos entes presenten sus propuestas para contrarrestar a la presión por parte de EEUU.

© Sputnik/ Konstantin Chalabov El Kremlin no descarta medidas de respuesta si continúan las presiones a medios rusos en EEUU

Actualmente, en Rusia, especialmente en las regiones, hay significativamente más medios norteamericanos registrados que sus homólogos rusos en Estados Unidos.

Si son llevadas a cabo, las medidas podrían afectar medios que poseen representación considerable en Rusia, como CNN, The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal.

"Un gran número de medios de comunicación estadounidenses que operan en Rusia, de una manera u otra a través de una cierta cadena de intermediarios están afiliados con el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Esto se aplica, por supuesto, también a los medios privados", consideró el politólogo Nikita Daniuk.

© Sputnik/ Vladimir Astapkovich Cancillería rusa: EEUU viola sus leyes y la libertad de expresión al limitar la actividad de RT

Todos estos medios, según él, cubren acontecimientos "exclusivamente teniendo en cuenta el interés de Washington" y muy a menudo en contra a los intereses nacionales de Rusia. Además, las acciones de algunos de ellos "amenazan directamente la seguridad" del país.

A comienzos de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos obligó a la empresa que colabora con la cadena rusa RT en EEUU a registrarse como agente extranjero.

Por su parte, Margarita Simonián, la jefa del telecanal ruso y la agencia Sputnik, dio a entender con anterioridad que RT podría abandonar el territorio estadounidense si el acoso de Washington continúa.