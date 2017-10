El portal Zvezda recopila los 10 logros del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin.

1. La victoria sobre el terrorismo

Vladímir Putin asume el poder en un momento en que el país estaba en un estado bastante precario tanto económico como político. El terrorismo, con su enclave en el Cáucaso del Norte intentó expandirse e intimidar a la población de todo el país. Con estrictas medidas el nuevo jefe de Estado consiguió erradicarlo, restauró los poderes públicos y llevó a cabo una reforma territorial-administrativa a gran escala.

El portal francés Boulevard Voltaire escribe:

"Occidente no puede perdonar a Vladímir Putin el resurgimiento del país. Precisamente el retorno a los valores rusos como medio para resolver problemas es lo que irrita tanto a Estados Unidos como a la UE".

2. Preservación y fortalecimiento de la influencia internacional de Rusia

Rusia es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, un país con derecho de veto y participante igualitario en la mayoría de las alianzas internacionales. Además, bajo Vladímir Putin, funcionan alianzas efectivas como la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC) y el papel de los BRICS está creciendo.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea dijo recientemente:

"En Europa, la construcción de un sistema de seguridad sin Rusia es imposible. Precisamente por eso la Unión Europea debería tratar a la Federación de Rusia como un socio igualitario".

3. La oposición a las 'revoluciones de colores'

Vladímir Putin no dejó que el caos nacional estallara en Rusia con el escenario de las 'revoluciones naranjas'. Después del fracaso de las 'revoluciones de colores', la audaz expansión sin restricciones de la OTAN en el espacio postsoviético se detuvo prácticamente.

Advance, una publicación croata escribió:

"Existió la opinión de que incluso en Rusia un día tal crisis estallaría, pero no sucedió. Además, las 'revoluciones de colores' en Georgia y Ucrania han perdido su atractivo y su potencial inspirador después de los sucesos negativos posteriores que dieron lugar a los acontecimientos de 2008 (en Georgia) ya la crisis ucraniana de 2014".

En marzo de 2014, Crimea y Sebastopol volvieron a formar parte de Rusia. Ante la ira de los políticos de Kiev, un escenario brillantemente realizado permitió hacer realidad pacíficamente la voluntad de los crimeos que deseaban vincular su futuro con Rusia.

"Putin aprovechó el momento y devolvió el territorio injustamente transferido de Crimea a su país natal", destaca Advance.

5. Renacimiento del Ejército y la Marina

Con Vladímir Putin surge una nueva imagen de las fuerzas armadas, fuertes, modernas, bien entrenadas y equipadas. La revista estadounidense The National Interest recientemente calificó al Ejército ruso de uno de los más poderosos en el mundo, mientras que los gastos militares de Rusia son sustancialmente menores que los de Estados Unidos.

Y el diario británico The Times por su parte señaló que:

"Las armas rusas son más poderosas que sus equivalentes británicos. Esto le concede al presidente Putin un potencial considerable".

6. Eliminación del 'nido de avispas' del terrorismo en Siria

Hasta la fecha, casi el 90% del territorio sirio ha sido liberado de Daesh —organización prohibida en Rusia—. La revista conservadora británica, The Spectator resumió recientemente la operación que las fuerzas de seguridad militares rusas llevaron a cabo contra los terroristas:

"Las acciones de Putin difieren mucho de las de los 'payasos de la UE' y el poco fiable 'tío Sam', señala el artículo. Putin se comporta de forma mucho más audaz que los líderes occidentales".

El ultimátum económico actual, declarado por Occidente, no consiguió poner a Rusia de rodillas. Sorprendentemente, resultó que el país es capaz de alimentarse a sí mismo.

El diario alemán Bild escribió:

"No intenten destruir a Rusia, las sanciones u otro tipo de instrumentos políticos no funcionarán en un país que no se rindió en la Segunda Guerra Mundial, a pesar del hambre y las bajas".

8. Apuesta por los valores universales tradicionales y el apoyo a las diferentes religiones

Cuando Vladímir Putin llegó al poder, en Occidente se vaticinaba una vuelta de tuerca contra la iglesia, pero resultó exactamente lo contrario. Se reconstruyen templos y mezquitas en el país y representantes de todo tipo de confesiones tienen la oportunidad de celebrar fiestas y otros eventos.

9. La celebración de los Juegos Olímpicos de Sochi, la preparación para el campeonato de fútbol 2018, y el restablecimiento del culto al deporte en el país

En Rusia, después de los años noventa, el interés en los deportes se está restaurando. El país se ha convertido en el organizador de una serie de prestigiosos torneos internacionales, el deporte de la juventud está reviviendo activamente, entusiasmo creado personalmente por el jefe de Estado.

La agencia coreana Yonhap News destacó la buena forma física del presidente de Rusia y recordó que practica hockey y judo. E incluso la edición británica de The Guardian, a pesar del tono cáustico del artículo, no negó que Vladímir Putin esté en excelente forma física.

10. Devolver a los ciudadanos rusos la confianza en sí mismos y el orgullo de su país

Recordemos que al comienzo de los años 2000, Rusia había perdido el estatus de una de las dos principales superpotencias del mundo. Al pasar las riendas del gobierno a Putin la situación económica se estabilizó y millones de rusos se unieron a la clase media mundial. El fortalecimiento de la conciencia nacional de los rusos resultó estar relacionado no solo con los éxitos económicos.

Jay Ogilvy, editor de Stratfor escribe:

"Para muchos estadounidenses, la popularidad de Putin es un misterio, porque todavía piensan en Rusia como imágenes de la época de la Guerra Fría, visión negativa alimentada por los estereotipos de la cultura de masas occidental con sus 'malvados rusos' interminables".