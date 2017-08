México mantiene embajada en Venezuela pese a que Maduro trató de "cobarde" a Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México anunció el viernes que mantendrá su representación diplomática en Venezuela pese a que el presidente Nicolás Maduro calificó de "cobarde" a su par mexicano, Enrique Peña Nieto, por no enfrentar a su homólogo de EEUU, Donald Trump.

"Como país latinoamericano que ha construido a lo largo de 187 años una relación fraterna con Venezuela, y a pesar de las muy lamentables declaraciones recientes de su presidente, el Gobierno de México mantendrá a su representante diplomático en ese país", informa la Cancillería en un comunicado.

© REUTERS/ Henry Romero Maduro llama a Peña Nieto "cobarde" y le acusa de comportarse como empleado de Trump

Agrega su "aprecio al pueblo venezolano y su convicción de seguir haciendo todos los esfuerzos diplomáticos posibles para que, con pleno respeto a la soberanía de Venezuela y apego al derecho internacional, se lleve a cabo una negociación política sincera".

El objetivo de esa negociación es que "conduzca a una reconciliación nacional y restaure la paz y la democracia en el país" caribeño, indica el comunicado, emitido un día después de las declaraciones de Maduro contra el mandatario mexicano.

El canciller de México, Luis Videgaray, participará en la reunión sobre la crisis venezolana que se realizará el 8 de este mes en Lima, por una convocatoria del Gobierno de Perú, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano.

El intercambio de insultos ocurrió después de que el diario estadunidense The Washington Post divulgara el jueves una conversación entre los mandatarios de EEUU y México, en la que Trump le pide a Peña Nieto no decir más a la prensa que no pagaría el muro fronterizo que planea construir.

El mandatario venezolano dijo, en un discurso transmitido por la televisión estatal venezolana, que si fuera presidente de México tumbaría los muros fronterizos con EEUU.

"Lo haría de frente, con valentía, como haría Emiliano Zapata (revolucionario mexicano de principios del siglo XX) y no como este cobarde que es presidente de México, Peña Nieto, que se comporta como un empleado abusado, violado de parte de Donald Trump", aseguró Maduro.

© REUTERS/ Miraflores Palace Maduro acusa a Colombia y a México de ser "borregos" de EEUU

Videgaray respondió al presidente venezolano que es "cobarde" quien usa el poder del Estado para arremeter contra su propio pueblo.

"Presidente Nicolás Maduro: cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo", escribió el jefe de la diplomacia mexicana en su cuenta de la red social Twitter.

El Gobierno de México no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro electa el domingo e instalada este viernes.

Sin embargo, ha expresado que mantendrá relaciones diplomáticas con Venezuela para promover el diálogo como salida a la crisis política que vive ese país, a pesar de que considera roto el orden democrático.