La maldición que pesa sobre los vicepresidentes latinoamericanos

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el vicemandatario Jorge Glas se encuentran duramente enfrentados por sus distintas posturas sobre la situación económica del país, a pesar de ser ambos parte del mismo gabinete. No es la única vez que algo así sucede en América Latina. Conoce otros casos parecidos.

En sus primeros meses al mando de Ecuador, Lenín Moreno ha proferido críticas a la gestión de su predecesor, Rafael Correa, en especial en materia económica. El flamante mandatario realizó una cadena nacional para alertar de la situación del endeudamiento del país, lo que le valió duras críticas del exinquilino del Palacio de Carondelet.

© REUTERS/ Jose Cabezas Legisladores oficialistas de Ecuador quieren facilitar diálogo entre Moreno y Glas

Hubo encarnizados cruces en Twitter entre ambos políticos de la Alianza PAIS, pero también un ríspido desencuentro entre Moreno y su vicepresidente, Jorge Glas, más alineado con las políticas llevadas adelante por Correa en los últimos 10 años.

Esto ha resultado en una crisis en el seno del Gobierno: Moreno retiró por decreto todas las funciones asignadas al vicepresidente. En tanto, Glas sostiene que continuará el mandato para el que fue elegido.

A pesar de que esta pelea pueda parecer insólita, no es la primera quesucede en el espectro político latinoamericano. En Sputnik te recordamos otros episodios de peleas célebres entre presidentes y vicepresidentes, u otros miembros prominentes del Gabinete.

Argentina: Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos

En 2007, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se presentó a las elecciones presidenciales con Julio Cobos. La candidata hizo fórmula con el exgobernador de Mendoza, dirigente del radicalismo afín con el sector del peronismo que había estado al mando del país desde 2003.

CC0 / Pixabay La Casa Rosada, la sede del Gobierno argentino

La alianza les permitió cosechar más de un 45% de los votos y acceder al Gobierno. Todo iba bien, hasta que se dividieron las aguas a raíz de un proyecto de ley presentado en el Congreso por el Poder Ejecutivo para aumentar las retenciones al sector agropecuario, medida que suscitó un tenso conflicto con las gremiales rurales del país.

La votación en el hemiciclo del Senado —dirigido por Cobos— terminó en empate, y según la Constitución, en esos casos, el voto del vicepresidente decide.

"Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Mi voto es en contra", pronunció el vicepresidente, enterrando el proyecto de su propio gobierno.

A partir de ahí quedó sellada una enemistad manifiesta. La mandataria se refirió en ocasiones a Cobos como un "vicepresidente okupa" y dirigentes del oficialismo catalogaron el acto de traición. Aún así, no se le solicitó su distanciamiento del cargo electivo.

Para las elecciones de 2011, Fernández de Kirchner eligió a Amado Boudou, quien luego fue procesado por intentar comprar, durante su cargo como Ministro de Economía, la imprenta que fabrica los billetes en Argentina, a través de testaferros. Si bien Boudou no fue apartado de su cargo, la presidenta lo relegó de apariciones públicas.

Brasil: Dilma Rousseff y Michel Temer

© REUTERS/ Ueslei Marcelino El presidente de Brasil, Michel Temer, y la expresidenta, Dilma Rousseff

En agosto de 2016, el vicepresidente Michel Temer se volvió presidente de Brasil, tras la destitución de Dilma Rousseff por un juicio político en el Congreso Nacional.

Esa situación estuvo precedida de un progresivo quiebre entre las dos figuras, que se presentaron bajo la misma fórmula en las elecciones de 2014.

Rousseff, del progresista Partido de los Trabajadores (PT), y Temer, del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) aparecían juntos incluso pocos meses antes de la destitución.

El deterioro entre los dos políticos ya se había filtrado a los medios a fines de 2015 con la aparición de una carta de Temer a Rousseff. El vicepresidente se quejaba de haber transcurrido cuatro años de Gobierno (2010-2014) en rol "decorativo", además de la "absoluta desconfianza" que tenía Rousseff hacia él.

En mayo de 2016 se inició el juicio político y Rousseff fue primero apartada temporalmente del cargo. Con el resultado del proceso, esa remoción se ratificó.

Colombia: Juan Manuel Santos, Angelino Garzón y Germán Vargas Lleras

© REUTERS/ Jaime Saldarriaga Juan Manuel Santos, presidente de Colombia

En Colombia, Juan Manuel Santos ha tenido una relación tormentosa con sus vicepresidentes, de acuerdo con medios de prensa locales. Angelino Garzón, quien lo secundó de 2010 a 2014, afirmaba en una entrevista de 2011 con el diario El Tiempo que tenía sus diferencias con el mandatario, aunque negaba que existieran peleas.

En los años que siguieron, la salud de Garzón se deterioró y también lo hizo su vínculo con el vicepresidente. Incluso, hubo senadores que reclamaron que el vicepresidente renunciara a su cargo, por considerarlo en oposición al Gobierno.

La renuncia se hizo efectiva en 2014 y el vicepresidente fue asignado el cargo de embajador de Colombia en Brasil, que finalmente no aceptó. Garzón siguió lanzando misiles contra Santos: "Uno no puede gobernar como una reina de belleza, con risita para todo el mundo. Uno tiene que gobernar exigiendo", aseguró el político.

A partir de la renuncia de Garzón, Germán Vargas Lleras asumió la vicepresidencia. El desgaste se hizo efectivo. De acuerdo con la revista Semana, Santos llamó la atención a su suplente debido a que "obras de infraestructura o de vivienda se le atribuyan a la vicepresidencia y no a su Gobierno".

De acuerdo con la publicación, en una reunión con ministros y gobernadores, Santos aclaró que "las decisiones de priorizar los recursos, de qué proyectos van o no, las toma el presidente de la República". Finalmente en marzo de 2017 el vicepresidente presentó su renuncia, para poder estar habilitado a la carrera presidencial.