Trump califica de "humillante" para EEUU la teoría sobre una colusión con Rusia

"Es una historia falsa que es humillante para todos nosotros, para nuestro país y nuestra Constitución", afirmó durante un mitin en Virginia Occidental, transmitido por los canales de televisión estadounidenses.

Según Trump, "el único motivo por el cual los demócratas hablan sobre la 'historia rusa' totalmente ficticia radica en que no tienen ideas, no tienen orden del día, no tienen concepción".

"La 'historia rusa' es totalmente fabricada, un simple intento de justificar la mayor derrota de la historia política norteamericana", afirmó.

Trump se interesó si entre los miles de asistentes al mitin había rusos.

El mandatario señaló que no hubo rusos ni en Ohio ni en Pensilvania, los estados que jugaron un papel decisivo en las presidenciales, ya que venció en ellos.

"La mayoría de la gente sabe que no había ningún ruso en el equipo electoral, nunca lo hubo, no vencimos gracias a Rusia, sino gracias a ustedes", declaró a sus seguidores.

El presidente llamó a los fiscales a no buscar la "huella rusa" en las elecciones, sino los 33.000 correos electrónicos de Hillary Clinton y "el uranio que vendieron los Clinton y que ahora está en poder de los rusos, que están muy enojados".

En agosto del año pasado, en plena campaña electoral, Trump declaró que el hermano de John Podesta (jefe de la campaña de Hillary Clinton), Tony Podesta, hizo un trato de cabildeo con una empresa controlada por el consorcio ruso Rosatom, Uranium One.

El entonces candidato presidencial alegó a la publicación del diario derechista Breitbart, según la que Uranium One pagó a Podesta Group 180.000 dólares por servicios de cabildeo en los años 2012, 2014 y 2015.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la CIA y el FBI publicaron en enero un informe que acusa a Rusia de haber lanzado una campaña de injerencia en las presidenciales de 2016, pero se negaron a presentar pruebas, alegando el carácter secreto de esos datos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, al referirse a ese informe dijo que no tenía nada que probase la interferencia de Rusia en el proceso electoral de EEUU.

El portavoz del mandatario ruso, Dmitri Peskov, y el canciller Serguéi Lavrov calificaron a su vez de "absolutamente infundadas" las acusaciones de Washington sobre la injerencia de Moscú en la campaña electoral estadounidense.