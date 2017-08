Experto: la respuesta de la UE a las sanciones contra Rusia será "muy débil"

"El problema es que Europa no tiene política exterior y en general no tiene política alguna respecto a Estados Unidos, por lo que me temo que la respuesta será muy débil", afirmó el diputado de Podemos, que también es politólogo y analista político.

En ese sentido, Monereo lamentó la falta de capacidad de Europa para "enfrentarse en serio a estas sanciones, que lo único que hacen es demostrar directa o indirectamente la subalternidad que tiene la Unión Europa en unas relaciones internacionales marcadísimas por Estados Unidos y la pertenencia a la OTAN".

Entre otras cosas, la normativa aprobada la semana pasada por el Congreso estadounidense deja la puerta abierta a las sanciones contra las compañías europeas por colaborar con las empresas rusas en el sector energético.

La ministra alemana de Economía, Brigitte Zypries, amenazó a Washington con represalias europeas si finalmente da luz verde a sus sanciones extraterritoriales en los términos anunciados.

Del mismo modo, Francia calificó la normativa estadounidense de "ilegal" e "incompatible con el derecho internacional".

Monereo opina que sería "magnífico y extraordinario" que Europa adoptase la decisión de desarrollar una política exterior ligada de manera exclusiva a sus intereses.

Sin embargo, el diputado de Podemos se mostró escéptico sobre esta posibilidad ya que "la Unión Europea no tiene capacidad, ni ganas, ni deseos, ni aspiración alguna de enfrentarse al poder de Estados Unidos".

"Lo nuevo que puede ocurrir es que Alemania se percate de que con estas políticas lo único que hace es perder territorio político, económico y cultural respecto a una Rusia con la que necesariamente tiene que converger", expone el analista y diputado.

A su modo de ver, los intereses de Berlín y Moscú coinciden "simétricamente" por lo que resulta "absurdo" que el país germano "se meta en un lío con Rusia como ha estado metido hasta ahora".

En cuanto a la posición de España frente a las sanciones contra Rusia, Monereo se mostró "absolutamente convencido de que no habrá ninguna reacción" y pronosticó que Madrid seguirá ejerciendo como "centinela de Estados Unidos en Europa".