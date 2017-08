Moscú: envíos de armas de EEUU a Ucrania provocarían más acciones militares

MOSCÚ (Sputnik) — Los suministros de armas estadounidenses a Ucrania pueden alentar a Kiev a intensificar las acciones militares en Donbás, declaró el director del Departamento de No Proliferación y Control de Armas de la Cancillería rusa, Mijaíl Uliánov.

"Los círculos en Ucrania que apuestan por la fuerza (en la solución del conflicto de Donbás) pueden considerar los suministros estadounidenses (de armas) como un estímulo a las acciones militares", dijo.

Uliánov indicó que en ese caso "la responsabilidad por la evolución de la situación la asumiría no solo Kiev, sino también Washington".

"Los autores del plan de suministrar a Ucrania armas letales aparentemente parten de que la situación en el este del país no sea suficiente explosiva y que haya que echar más leña al fuego", enfatizó.

El diplomático indicó que las alegaciones de que se trata de suministros de armas para la defensa "no cambian las cosas, teniendo en cuenta que las milicias no intentan ampliar sus territorios, así que Kiev no tiene nada de que defenderse".

El 31 de julio, el diario The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses, informó que el Pentágono y el Departamento de Estado de EEUU elaboraron un plan de suministros de misiles antitanque y otras armas a Ucrania, una iniciativa que de momento no se ha aprobado por la Casa Blanca.

Varios políticos europeos se oponen a los suministros de armas a Ucrania.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, los calificó de vía peligrosa y no productiva para solucionar la crisis en el este ucraniano.

Por su parte, el presidente del Comité Militar de la OTAN, general Petr Pavel, declaró que no considera necesario entregar armas a Kiev ya que esta acción "provocará sufrimientos a la población".

Mientras el Kremlin, comentando la posible medida de EEUU, llamó a todos los países a evitar cualquier acción que sea capaz de provocar nuevas tensiones en el este de Ucrania.

En abril de 2014 Ucrania lanzó una operación militar en las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, donde se proclamaron repúblicas populares en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia cuyo resultado la ONU estima en unos 10.100 muertos.