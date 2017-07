España no reconoce a la Asamblea Constituyente de Venezuela

MADRID (Sputnik) — España no reconocerá a la Asamblea Constituyente surgida de los comicios en Venezuela, según comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"España no reconocerá una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual, directo y secreto", aseguró la cancillería española a través de un comunicado.

El Gobierno español lamentó que el Ejecutivo venezolano de Nicolás Maduro decidiera seguir adelante con un proceso que, a su modo de ver, "no es aceptado por la mayoría de venezolanos y que conculca principios democráticos esenciales"

Por ello, prosigue el comunicado, Madrid "no podrá reconocer ni dar validez a los actos jurídicos emanados de esta Asamblea Constituyente".

"La Asamblea resultante de la votación de hoy no representa la voluntad mayoritaria de los venezolanos, no tiene atribuidas conforme a la Constitución facultades legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional y no es la solución a los graves problemas de confrontación política y crisis humanitaria que asolan al país", dice la nota gubernamental.

En este contexto, Madrid alertó a Caracas de que estudiará junto a otros países la posibilidad de adoptar medidas de presión para promover una "restauración de la institucionalidad democrática en el país".

"El Gobierno de España estudiará, junto con sus socios de la Unión Europea y países amigos de la región, las medidas adicionales que puedan ser efectivas para promover una restauración de la institucionalidad democrática y constitucional en la República Bolivariana de Venezuela", reza el despacho.

Pese al escenario de desencuentro entre las dos principales polos políticos del país, España volvió a instar al Ejecutivo venezolano a "iniciar un proceso sincero de negociación" con las fuerzas opositoras.

Madrid considera que ese proceso de negociación debe permitir "un amplio acuerdo que respete el marco constitucional y garantice la separación de poderes, los derechos humanos y la democracia".