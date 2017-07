Embajada rusa en EEUU responde a las palabras de Tillerson sobre las sanciones contra Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, sobre las sanciones de EEUU contra Rusia no causan nada más sino perplejidad, según se desprende de un comunicado de la embajada de Rusia en Estados Unidos.

Anteriormente, Tillerson declaró que "el voto casi unánime a favor del proyecto de sanciones a Rusia por el Congreso representa la fuerte voluntad del pueblo estadounidense de que Rusia tome medidas para mejorar las relaciones con EEUU".

"La declaración del Departamento de Estado del 29 de julio sobre el proyecto de sanciones aprobado por el Congreso de EEUU no puede causar nada más sino perplejidad", dice la nota de la misión diplomática rusa a disposición de Sputnik.

En Washington "no entienden que los métodos de presión contra Rusia no funcionan y aún menos no se logrará mejorar las relaciones a través de las sanciones", añade.

El 28 de julio, el Congreso de EEUU dio luz verde a una ley sobre nuevas sanciones contra Irán, Rusia y Corea del Norte.

La ley, que debe ser aún firmada por Trump, incluye nuevas restricciones a altos cargos rusos por la supuesta interferencia en las elecciones estadounidenses de 2016, acusación que Moscú desmintió en reiteradas ocasiones.

La medida endurece además las condiciones de financiación en EEUU para las entidades rusas sujetas a las restricciones y deja la puerta abierta a las sanciones contra las compañías europeas por colaborar con Moscú en importantes proyectos relacionados con la exportación de hidrocarburos rusos.