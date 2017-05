Putin: "Esperamos que las relaciones ruso-estadounidenses se normalicen en el futuro"

"Al mismo tiempo, vemos y entendemos que la situación política en EEUU se ve bajo la influencia de los que perdieron las elecciones y rechazan aceptar su derrota, y siguen 'jugando la carta antirrusa' activamente en su lucha política interna", estimó el líder ruso.

Por eso Rusia "no se apresura y está dispuesta a esperar" la normalización de las relaciones bilaterales con EEUU en el futuro, agregó Putin.

Comentando las alegaciones sobre la supuesta 'injerencia rusa' en las elecciones presidenciales en EEUU, Putin reiteró el rechazo de Rusia a participar en tales prácticas.

"Lo he comentado en reiteradas ocasiones. (…) [Se suele] formular esta pregunta de una manera cautelosa, 'existen alegaciones sobre que los hackers rusos…'. Pues, ¿quién hace estas alegaciones? ¿En qué se basan? Si son 'alegaciones', esos hackers pueden proceder de cualquier país y no necesariamente de Rusia (…) Nosotros no practicamos estas actividades, no las necesitamos. ¿Para qué lo íbamos a hacer? No tiene sentido para nosotros", comentó el mandatario ruso.

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Gorbachov llama a evitar la confrontación entre EEUU y Rusia

Putin comentó también que a pesar del cambio de presidente, las políticas estadounidenses "siguen siendo las mismas" debido a "la fuerte burocracia". Una persona que llega al poder "puede tener sus propias ideas", pero cada administración vuelve a actuar como anteriormente, afirmó.

No obstante, el líder ruso se pronunció "cautelosamente optimista" en cuanto a los eventuales acuerdos sobre los temas clave de la agenda biltateral ruso-estadounidense.

