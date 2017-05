Tefft: la pelota está en el campo ruso en las relaciones Rusia-EEUU

"La Administración Trump sostiene que la pelota está en el campo ruso y que precisamente la parte rusa debe tomar la iniciativa en el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk, lo que permitiría eliminar el principal obstáculo para el mejoramiento de relaciones entre nuestros países", dijo al intervenir en el foro ruso-estadounidense Diálogo de Fort Ross.

Al recordar lo dicho por el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, de que las relaciones ruso-estadounidenses tienen actualmente un nivel bajo, Tefft señaló que las dos más grandes potencias nucleares no pueden permitírselo y al mismo tiempo dio a entender que la situación no mejorará hasta que no se logre avance en el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk sobre Ucrania.

El régimen ucraniano lleva a cabo desde abril de 2014 una operación militar en las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, donde se proclamaron repúblicas populares en respuesta al cambio violento de Gobierno ocurrido en febrero de ese mismo año.

Las hostilidades han provocado más de 10.200 muertos, según estimaciones de la ONU.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.

Rusia negó en más de una ocasión ser parte del conflicto ucraniano y sujeto de los Acuerdos de Minsk, señalando que no presta apoyo a los milicianos ni envía tropas a Donbás.

