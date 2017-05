"Trump trata a sus colegas de la OTAN como a estudiantes de primaria"

Los socios europeos han recibido del mandatario una lección sobre cómo manejar el presupuesto militar. A pesar de todos los esfuerzos realizados por Europa para no enfadar a Trump, esta no ha logrado un acercamiento con Estados Unidos, destaca el periodista.

"Como un maestro en una escuela primaria, repitió sus anteriores afirmaciones de que Merkel y compañía le deben grandes sumas de dinero", señala Küstner.

Según las declaraciones de Trump, la OTAN debe centrarse en las amenazas que vienen del terrorismo, de la inmigración incontrolada y de parte de Rusia. Agregó que la contribución de los miembros de la OTAN del 2% del PIB para la defensa de la alianza no es suficiente. Asimismo, EEUU declaró su intención de aumentar un 40%, hasta 4.800 millones de dólares, sus propios gastos militares en la OTAN.

Ahora, la Alianza está tratando de ganar la buena voluntad del empresario Trump con una transacción económica. "Nos estamos uniendo a la lucha contra el terrorismo y nos comprometemos a hacerlo todo para aumentar nuestros gastos en defensa; a cambio, tú no nos vas a llamar más obsoletos o perezosos", parecen decir los líderes de la organización, según Küstner.

El lema de la OTAN es "no enfadar a Trump y no mostrarle otros sitio vulnerables", continúa el analista. Sin embargo, a juzgar por las palabras del presidente de Estados Unidos, el plan fue un fracaso. Después de la juramentación de Trump, la distancia entre Europa y Estados Unidos aumentó de manera significativa; ahora están separados no solo por el océano, según el periodista.

No obstante, desde el principio estaba claro que negociar con Trump no sería fácil. El nuevo jefe de la Casa Blanca dio la bienvenida al Brexit y dejó en claro que el destino de la Unión Europea no solo le da igual, sino que la prefiere ver en partes separadas, recuerda el periodista alemán.

No queda claro si la próxima vez el presidente de Estados Unidos logre encontrar y usar las palabras correctas, nos las estropeara con alguna otra declaración o tuit "convirtiendo así el gran edificio de la organización transatlántica en un castillo de naipes", enfatiza Küstner.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.