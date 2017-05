Trump alabó a presidente de Filipinas por su cuestionada lucha contra las drogas

"Sólo quería felicitarlo porque estoy escuchando el increíble trabajo sobre el problema de las drogas", le dijo Trump a Duterte en una conversación telefónica realizada el 29 de abril pasado, cuya transcripción se filtró a la prensa el miércoles y fue dada a conocer por el sitio web The Intercept y el diario The New York Times.

Trump destacó que "muchos países tienen este problema, nosotros tenemos este problema, pero qué gran trabajo está haciendo, sólo quería llamar y decirle eso".

Sin embargo, un reporte sobre derechos humanos del Departamento de Estado, sostiene que existe un "aparente desprecio gubernamental por los derechos humanos y el debido proceso" en Filipinas.

Según ese documento, desde que asumió Duterte el pasado mes de julio los policías y vigilantes han asesinado a más de 6.000 personas sospechosas de ser traficantes de drogas.

