Cofundador de Twitter lamenta que el servicio ayudase a Trump a alcanzar la presidencia

"Eso algo muy malo, el papel que jugó el Twitter en esto; si es verdad que él no hubiese sido presidente de no ser por el Twitter, entonces sí, lo lamento", aseveró en entrevista a New York Times.

Anteriormente, el mandatario estadounidense se refirió al papel que jugó Twitter en su camino a la presidencia.

Según Williams, internet "está estropeado" y cada vez son más las personas conscientes de ello.

"Yo pensaba que cuando todos puedan hablar libremente, intercambiar informaciones e ideas, el mundo se tornaría mejor automáticamente, me equivocaba al respecto", explicó.

La red social Twitter fue fundada en 2006 por Evan Williams, Jack Dorsey y Biz Stone.

Dos años más tarde, Williams asumió la presidencia de la compañía, puesto que ocupó hasta 2010.

