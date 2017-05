Casa Blanca: Comey dañó los esfuerzos diplomáticos de Washington con Moscú

"Al presumir y politizar la investigación sobre las acciones de Rusia, James Comey creó una presión innecesaria en nuestra capacidad de vincularnos y negociar con Rusia", dijo Spicer en respuesta a artículos publicados este viernes por dos diarios estadounidenses.

© REUTERS/ Joshua Roberts Trump dijo a Lavrov que fue un alivio sacarse de encima al "demente" exjefe del FBI

El New York Times sostuvo que Trump habría dicho al ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, con quien se reunió el 10 de este mes, que resultó un alivio despedir al "demente" de Comey, para añadir luego que "estaba bajo una gran presión por Rusia; ya me la he quitado".

El periódico aseguró que obtuvo las citas de la lectura que le hizo un funcionario de las notas tomadas durante ese encuentro.

El presidente despidió a Comey la semana pasada, luego de que este pidiera más recursos para ampliar la investigación sobre Rusia.

El mandatario y sus colaboradores dieron versiones divergentes sobre las razones de la destitución de Comey.

Por otra parte, The Washington Post reportó este viernes, sin identificar a sus fuentes, que un asesor actual de la Casa Blanca es considerado persona de interés importante en la actual investigación sobre la presunta colusión entre Rusia y la campaña electoral de Trump.

"La investigación sobre Rusia hubiera continuado en cualquier caso y obviamente el despido de Comey no le puso fin", dijo Spicer en su comunicado de este viernes.

"Repito, la verdadera noticia es que nuestra seguridad nacional se visto socavada por la filtración de conversaciones privadas y altamente reservadas".

Spicer abundó que los esfuerzos diplomáticos con Moscú se relacionan con asuntos importantes como Siria, Ucrania y el grupo terrorista Daesh (proscripto en Rusia).

Las autoridades rusas han dicho en reiteradas ocasiones que las acusaciones de interferencia son absurdas y un mero intento de desviar la atención del público hacia asuntos domésticos importantes.

