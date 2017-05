El Partido Popular llama a frenar el acto del presidente catalán en Madrid

"Únete a nuestro llamamiento: No en Cibeles. No en mi casa. No en mi nombre", afirmó el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Según el grupo municipal, "los independentistas pretenden utilizar la casa de todos los madrileños para anunciarle el referéndum a Rajoy", con lo que intentan "romper todo un símbolo".

La conferencia de Puigdemont tendrá lugar en el Ayuntamiento de Madrid porque el consistorio madrileño, gobernado por una plataforma municipalista participada por Podemos, accedió a alquilarle un espacio al Ejecutivo catalán.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirmó tras hacerse pública la convocatoria del acto que le parece "estupendo" que el Gobierno catalán pueda explicar su proyecto político en Madrid.

"Manuela Carmena pone la alfombra roja a esos que han estado insultando a todos los españoles", clamó este viernes Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, durante un acto organizado por su formación para manifestar su rechazo al acto.

En opinión de Levy, el independentismo catalán busca "romper la convivencia" y "quebrantar la España constitucional y democrática".

