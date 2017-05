© AP Photo/ Virginia Mayo ¿A qué se enfrenta la UE con la llegada de Trump?

Según el diario Derniere heure, la manifestación "Trump not welcome" (Trump no es bienvenido), autorizada oficialmente, contará con participación de unas 9.000 personas.

Se precisa que la mayoría de los manifestantes serán ciudadanos de Alemania, Francia y los Países Bajos.

El diario comunica que 3.120 agentes de policía garantizarán la seguridad de los líderes de los países de la OTAN durante la cumbre que se celebrará el 25 de mayo.

