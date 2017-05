Trump: "Ningún político en la historia ha sido tratado peor"

© REUTERS/ Carlos Barria Casa Blanca desmiente que Trump pidiera al exjefe del FBI terminar pesquisa sobre Flynn

El comentario fue una clara referencia al hecho de que la Casa Blanca se encuentra dividida en torno a la criticada decisión del presidente de destituir al director del FBI, James Comey. También ha surgido una enorme controversia alrededor del rumor de que el mandatario supuestamente pidió al exdirector del FBI terminar con la investigación sobre Michael Flynn, su exasesor de Seguridad Nacional.

"Nunca, nunca, nunca se den por vencidos. Las cosas saldrán bien", dijo Trump en New London, Connecticut, citado por la CNN.

"Miren cómo me han tratado últimamente, especialmente los medios de comunicación", continuó Trump. "Ningún político en la historia, y lo digo con toda seguridad, ha sido tratado peor o más injustamente. Pero no puedes dejar que te depriman, no puedes dejar que los críticos y los pesimistas pisen tus sueños".

El comentario fue bien recibido por la multitud pro-Trump: personas con camisetas y gorras con el eslogan 'Hacer América grande de nuevo' aplaudieron sus palabras.

Trump también argumentó que solo los medios de comunicación se preocupan por estos asuntos. "La gente entiende lo que estoy haciendo y eso es lo más importante", afirmó el mandatario. "No fui elegido para servir a los medios de Washington o a intereses particulares".

