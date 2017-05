Embajador argentino: Argentina y Rusia mantendrán relación estratégica

"La relación entre Rusia y Argentina se va a desarrollar dentro del formato estratégico", afirmó el diplomático.

Lagorio observó que el vínculo entre los dos países está definido "como una relación estratégica global" a partir del acuerdo de asociación que firmaron en abril de 2015 en Moscú el mandatario ruso Vladímir Putin y su entonces par argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

En aquel momento se conmemoró el 130 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, recordó Lagorio.

El presidente argentino Mauricio Macri "sigue muy de cerca la relación con Rusia, como no podía ser de otra manera, y dentro de esas líneas generales nos tomamos muy en serio el concepto estratégico, no es un calificativo más", aseguró el diplomático.

Por este motivo, la ministra argentina de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, viajó en abril del año pasado a Moscú, donde mantuvo un "excelente reunión" con su par Serguéi Lavrov.

También Macri y Putin ratificaron su interés en avanzar en este rumbo durante las dos conversaciones telefónicas que sostuvieron en diciembre de 2015 y en junio de 2016.

Por su parte, el diplomático destacó que su designación como embajador en Rusia, formalizada el pasado 21 de abril, es para él "un profundo honor en lo profesional".

"Estamos hablando de una de las grandes potencias mundiales, además de un país histórico", sostuvo en alusión a Rusia.

La política exterior de Buenos Aires en relación a Moscú continuará, en consecuencia, "con los lineamientos que ha tenido siempre, que históricamente han sido buenos".

"Vamos a continuar en esos niveles, adaptando los tiempos, porque cambia el mundo, cambia Argentina y cambia la Federación de Rusia, y esta es una relación de primer nivel por lo que es este país", subrayó Lagorio.

En definitiva, esta es "la convicción y el compromiso del presidente y de la canciller", ratificó el embajador.

Politólogo y candidato doctoral en ciencias políticas, Lagorio se desempeñaba hasta hace unas semanas como director de la Unidad de Planeamiento y Análisis de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ampliar el vínculo comercial

El embajador aclaró que no podía brindar más detalles sobre su gestión hasta que no haya asumido sus credenciales ante el Gobierno de Putin, pero aseguró que Argentina está dispuesta a profundizar y ampliar el vínculo comercial con Rusia no solo en cuestiones agrícolas.

"Con Rusia vamos a seguir trabajando en el ámbito energético, tanto de energías renovables como las no renovables, en el plano nuclear, en el plano científico y tecnológico y en cuestiones modernas relacionadas con la ciencia del siglo XXI", sostuvo.

Argentina y Rusia son economías complementarias en muchas áreas, por lo que se puede esperar que la relación sea "global", aseveró el embajador.

En varias ocasiones, el diplomático ha conversado con su par ruso en Argentina, Víctor Koronelli, a quien lo une una "buena relación y empatía" al momento de buscar "puntos de acuerdo y de consenso".

"Estamos lejos geográficamente, pero la distancia no es un obstáculo para la cercanía entre Argentina y la Federación de Rusia", aseguró.

El Gobierno argentino dispuso el 14 de febrero el regreso del embajador Pablo Anselmo Tettamanti, en el cargo desde abril de 2014 tras haber sido nombrado por Fernández de Kirchner.

