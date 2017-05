Diputado ucraniano revela cuánto le costó al pueblo la reunión de su canciller con Trump

Anteriormente, la Embajada de Ucrania en Washington informó que Donald Trump recibió a Klimkin en la Casa Blanca. Asimismo, Klimkin sostuvo una conversación con el vicepresidente, Michael Pence, en la que discutieron la situación en Donbás.

"Por esta reunión, la parte ucraniana pagó a un 'lobby' estadounidense la cantidad de 400.000 dólares, dinero proveniente de los contribuyentes ucranianos, robado al pueblo de Ucrania", escribió Artemenko en su página de Facebook.

© Foto: OSCE Canciller de Ucrania llama a investigar la muerte de un observador de la OSCE en Donbás

Según el político y de acuerdo con la legislación de Estados Unidos, esta información se hará pública dentro de seis meses en la página web oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además, Artemenko argumentó que ni Trump, ni Pence, tenían planes para reunirse con la delegación de Ucrania integrada por Klimkin y el embajador de Ucrania en EEUU, Valeri Chali. La reunión fue fijada de una manera espontánea "para contrapesar" el encuentro que los líderes de EEUU habían tenido con el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, y el embajador ruso en Washington, Serguéi Kisliak, destacó el diputado. De acuerdo con la información suministrada por el parlamentario ucraniano, el encuentro solo duró seis minutos.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Pavló Klimkin, negó el 12 de mayo esta información: "Mis principios no me dejan utilizar a cabilderos para organizar entrevistas (…) el cabildeo en la política no funciona, y menos a este nivel".

Artemenko llegó a ser conocido por proponer un plan entre Kiev y Moscú respecto a la situación en las regiones de Donetsk y Lugansk y en Crimea.

"Tenemos dos opciones. O construir un muro con las autoproclamadas Repúblicas de Donetsk y Lugansk, hacer lo mismo con Crimea y romper completamente los lazos diplomáticos con Rusia y declararle la guerra; o, por el contrario, ofrecer a todas las partes algo para llegar a un acuerdo. Debe reflejar los intereses nacionales, permitiendo a todas las partes retirarse del conflicto sin perder su dignidad", explicó el diputado en febrero de 2017.

La Fiscalía General de Ucrania abrió un caso criminal contra Artemenko por cargos de traición a la patria. Según el órgano administrativo, este es el crimen que cometió al presentar su programa de regulación de las relaciones entre Moscú y Kiev. El presidente Petró Poroshenko despojó el 29 de abril a Artemenko de la ciudadanía ucraniana. No obstante, según la Comisión Electoral de Ucrania, sigue siendo diputado hasta que la Rada vote por su exclusión.

