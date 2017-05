Representante kurdo de Irak: "El sistema federativo del país es poco eficaz"

Según la Constitución de 2005 el Kurdistán recibió una amplia autonomía dentro de Irak, y las autoridades en varias ocasiones prometieron en el futuro llevar a cabo un referéndum sobre su independencia.

"La federación que fue lograda junto con los iraquíes es prácticamente ineficaz", dijo el político.

© AFP 2017/ Fabrice Coffrini "El Kurdistán iraquí ya es de facto independiente"

Anteriormente Babakr anunció que en octubre o noviembre de 2017 se organizará finalmente el referéndum sobre la independencia del Kurdistán iraquí.

Para el representante, la democracia en Oriente Próximo, incluido Irak, es un sistema que no funciona, y mientras no se instauren Gobiernos democráticos, no funcionarán ni las federaciones, ni las confederaciones.

Babakr considera que "deben existir ciertos garantes internacionales de los kurdos".

El Kurdistán iraquí, ubicado en el norte, es la única región autónoma de Irak.

Su estatus está consagrado en la Constitución que fue aprobada en 2005, dos años después de derrocado el régimen de Sadam Husein.

La autonomía tiene presidente, Gobierno, Parlamento y fuerzas de defensa propias, los peshmerga.

Su relación con el Gobierno del país empeoró en los últimos años, en particular, a causa de la lucha por el control sobre los yacimientos de petróleo.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.