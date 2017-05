Buque con bandera de Falklands en Montevideo provoca malestar en la región

© AFP 2017/ Official Government photo Argentina conmemora hundimiento del buque General Belgrano en Guerra de las Malvinas

La presencia en el puerto de Montevideo de una embarcación identificada como "Ernest Shackleton Stanley Falkland Islands", generó polémica. "El barco entró a costas uruguayas con bandera de las Falklands pero inmediatamente se la cambiaron a la británica mercante. Genera preocupación porque en 2011 se firmó el acuerdo de Mercosur por el cual los países que lo integran acordaron no dejar ingresar naves con esa procedencia. Es una bandera pirata porque fue inventada por el gobierno ilegal de las Islas Malvinas. No está reconocida por Naciones Unidas", dijo a Sputnik Ernesto Alonso, del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata, e integrante de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires (CPM).

En 2011 el Mercosur, integrado por Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Venezuela (suspendida actualmente), se comprometió, a instancias de la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, a que ninguno de sus países miembro aceptaría buques con la bandera de las islas.

Sin embargo, las autoridades uruguayas consideran que no están violando el acuerdo. "Lo que decía la norma es que no tiene que tener el pabellón de las Islas Malvinas (Falkland Islands) y para nosotros no lo tiene", dijo a Sputnik con anterioridad el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz. "Es un buque científico que vino por víveres, provisiones y una capacitación a algunos técnicos. Tiene bandera del Reino Unido, en la popa se ve el puerto de registro y es puerto Stanley Falkland Islands, pero para nosotros tiene una bandera de Reino Unido, no de Malvinas", agregó.

Por el momento no ha habido una respuesta oficial de la Cancillería argentina por este hecho. "Es evidente el nivel de relajamiento que tiene la administración Macri con respecto al seguimiento del tema Malvinas. Ha habido un retroceso por parte del Gobierno argentino en mantener lo logrado en años anteriores, cuando todas las naciones del mundo y en particular los países de la región acompañaban el reclamo de soberanía. Esto ha provocado incluso un envalentonamiento de la población ilegal de Malvinas, que exige que al Gobierno nacional mayores conexiones aéreas desde distintos sitios hacia las islas", señaló Alonso.

Destacó además que el "viraje hacia la derecha" de varios países de la región afectó tanto el "bienestar social" como la causa Malvinas, porque "hay una deflección en este acuerdo que se había formado a nivel regional".

