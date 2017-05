La reina Isabel II pone el Brexit en marcha tras disolver el Parlamento

"He pedido la disolución del Parlamento… Después de 36 días, el país elegirá a su nuevo Gobierno y a su nuevo primer ministro", expresó May, citada por el diario The Sun.

La monarca, a su vez, entregó a la primera ministra la denominada Declaración Real, que contiene la fecha de la disolución del Parlamento, la de la celebración de las elecciones y la fecha de formación del nuevo Parlamento.

© Foto: Pixabay La UE y Londres acuerdan el inicio de las negociaciones sobre el Brexit

May había prometido con anterioridad que hasta el año 2020 no habría elecciones generales en el Reino Unido, pero después se ofreció a celebrar una votación temprana el 8 de junio. El Parlamento británico respaldó esta propuesta. La jefa del Gobierno argumentó que el cambio en su posición política se debe a las nuevas necesidades de la sociedad británica surgidas a la luz de las próximas negociaciones sobre la salida del país de la Unión Europea.

De acuerdo con la ley británica, el Parlamento debe ser disuelto 25 días antes de las elecciones generales. Dado que los comicios están programados para el 8 de junio, la disolución del Parlamento ocurrió finalmente a las 0.00 —hora local de Greenwich- de este 3 de mayo.

Lea más: Theresa May dobla la apuesta

La decisión de retirarse de la UE fue adoptada por los ciudadanos británicos el 23 de junio de 2016 mediante referéndum. El Reino Unido comenzó oficialmente el proceso de salida de la UE el 29 de marzo. En esa fecha le fue entregada una carta con la debida notificación al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. De acuerdo con las normas establecidas en el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Reino Unido dispondrá de un plazo de dos años para retirarse de la UE.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.