Trump corta en seco una entrevista tras una pregunta incómoda sobre Barack Obama

La entrevista se realizó con motivo de sus primeros 100 días en el cargo. En la conversación con el presentador John Dickerson, el presidente replanteó sus reclamaciones sobre las supuestas transgresiones del exlíder estadounidense y afirmó que este lo había estado espiando.

"Era muy amable conmigo. Más tarde tuvimos algunas dificultades, pero no importa, ya saben, las palabras son menos importantes para mí que las acciones. Ya vio usted lo que pasó con la vigilancia y todo el mundo vio lo que pasó con la vigilancia", dijo.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump mantiene acusación de que Obama ordenó escuchas telefónicas

Cuando Dickerson lo presionó sobre el significado de estas vagas palabras, Trump le contestó que era capaz de entenderlo sin su ayuda. Más adelante, el mandatario se mostró reacio a seguir discutiendo las acusaciones de vigilancia que habían resurgido momentos antes. No obstante, el presentador quería saber la respuesta a la pregunta de si Trump se seguía adscribiendo a sus alegaciones.

"No me adscribo a nada. Lo puede tomar de la manera que quiera. Creo que nuestro punto de vista ha sido comprobado de una manera muy estricta", aseguró el político. Tras un par de frases más, simplemente cortó la entrevista diciendo: "Ok, es suficiente. Gracias".

