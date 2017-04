La 'censura' de Le Pen es "inadmisible", pero la de Macron es ¿razonable?

© Sputnik/ Grigoriy Sisoev Moscú, indignada por el rechazo de la sede de Macron a acreditar a Sputnik y RT

Periodistas de 32 medios galos, descontentos con la actitud de la candidata del partido Frente Nacional para los comicios presidenciales de Francia, Marine Le Pen , acusaron a la política de "entorpecer el trabajo de la prensa" y lanzaron una petición contra la aspirante a la Presidencia después de que su partido decidiera seleccionar a los periodistas que acompañarán a Le Pen.

"Un partido político no debe decidir qué medios pueden ejercer su deber democrático en nuestra sociedad", se afirma en la petición.

No obstante, al parecer estos profesionales de la información han olvidado o han hecho caso omiso a la censura contra los medios por parte del otro candidato, Emmanuel Macron. El favorito a la Presidencia del partido francés ¡En Marcha! rechazó acreditar a los medios rusos Sputnik y RT.

Lo que sorprende aún más es el hecho de que ninguno de los periodistas que protestan contra la decisión de Le Pen, acusara a Macron de violar la libertad de expresión.

"Es la primera vez que me encaro [a tal decisión]. No debe ser tan simple poder censurar a una agencia, sea francesa o extranjera. Desde mi punto de vista, no es normal", comentó a Sputnik Dominique Pradalie, secretario general y portavoz del Sindicato Nacional de periodistas de Francia.

Sputnik también habló con el periodista galo Vincent Christian, quien, de hecho, tiene una actitud crítica hacia la agencia rusa, y que no obstante aceptó comentar la situación. El reportero afirmó que el Frente Nacional y el partido ¡En Marcha! no son los únicos que han adoptado esta postura.

"No me sorprende tanto lo que hace el Frente Nacional y el partido ¡En Marcha!, me sorprende más que no nos permitan tomar fotos y nos entreguen sus imágenes y vídeos, y que lo hagan todos [los candidatos]", relató.

Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, calificó como una "discriminación intencionada" de los medios rusos la decisión del equipo de Macron.

"Al tener en cuenta el hecho de que otros medios extranjeros no tuvieron obstáculos, calificamos estas medidas restrictivas como una discriminación intencionada y flagrante contra los medios de comunicación de Rusia por parte del candidato a la presidencia de un Estado que históricamente ha velado por la libertad de expresión", dijo la alta funcionaria a los periodistas.

"Llamamos a las organizaciones internacionales especializadas y a los organismos competentes de la República de Francia a prestar especial atención a la violación de los derechos de los medios de comunicación en el curso de las elecciones presidenciales y tomar medidas para prevenir que esta arbitrariedad se repita en la segunda vuelta de los comicios", adelantó Zajárova.

