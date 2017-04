Experto: Agramunt es atacado por querer convertir a la PACE en espacio de diálogo

"El problema de Agramunt radica en que sinceramente considera que la PACE es un espacio de diálogo, un lugar donde se toman decisiones en vez de desatar conflictos", señaló.

Kosachov recordó que el Buró de la PACE expresó un voto de desconfianza al presidente Pedro Agramunt.

"Esta decisión no tiene fuerza jurídica —el reglamento de la PACE no tiene esta norma ni la del impeachment— pero desde el punto de vista político es una declaración que no tiene precedentes", escribió el senador en su página de Facebook.

El político estima que esta declaración es consecuencia de la persecución iniciada contra Agramunt desde marzo "o incluso mucho antes, en cuanto comenzó a esforzarse por convertir a la PACE en una estructura interparlamentaria universal en la que estuviesen representados todos los países de Europa sin excepción".

© Sputnik/ Ilya Pitalev Presidente de la PACE no comparece ante el pleno de la organización

El senador subrayó que solo de este modo la asamblea parlamentaria tendría sentido y sería funcional.

En su opinión, Agramunt no se distinguió en ninguno de sus puestos por ser un político prorruso y en varias ocasiones criticó a Rusia.

Representantes de varios grupos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) llamaron a realizar una moción de censura al presidente del organismo, Pedro Agramunt, por su viaje a Siria.

Agramunt reconoció que su visita a Siria en marzo pasado con una delegación de parlamentarios rusos había sido "un error".

Tras la propuesta de moción de censura la sesión primaveral de la PACE quedó suspendida.

Es la primera vez en la historia de la organización que una moción de censura se plantea de semejante forma.

Al abrir la sesión de primavera de la PACE este 24 de abril Agramunt explicó que había infravalorado la reacción de los miembros de la asamblea a su viaje a Siria, muchos de los cuales habían expresado su preocupación ante esa visita.

Admitió que las expresiones de inquietud eran "razonables" ya que la visita, su formato y cobertura por los medios de comunicación plantearon cuestiones bastante complicadas ante la PACE.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.