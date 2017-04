España ve como una "mala noticia" que Venezuela abandone la OEA

"Los venezolanos exigen libertad y democracia, y el Gobierno español está con quienes reclaman las medidas necesarias para que en Venezuela vuelva la democracia y se libere a los presos políticos", dijo Méndez de Vigo tras la reunión del Consejo de Ministros.

El portavoz del Ejecutivo valoró la actual situación del país como "especialmente grave" y calificó como una "mala noticia" el anuncio de retirada de la OEA por parte del Gobierno venezolano.

Además, el ministro portavoz saludó las resoluciones aprobadas por el Senado español y el Parlamento Europeo que denuncian una "represión brutal" por parte de las autoridades venezolanas.

Según Méndez de Vigo, Venezuela no puede ser calificada como una democracia porque "en una democracia no se dispara contra manifestantes, no se arman milicias y no hay presos políticos".

