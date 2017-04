La PACE priva a Agramunt de derecho a declaraciones por "pérdida de confianza"

"Como ya comprendieron, Agramunt no encabezó hoy el buró, que dirigí yo en su ausencia, no tenemos confianza en el presidente, él no puede hacer declaraciones, participar en viajes o realizar visitas en nombre de la Asamblea" aseveró.

© Sputnik/ Ilya Pitalev Presidente de la PACE no comparece ante el pleno de la organización

Según Gale, "la honestidad y los principios del Consejo de Europa y la PACE son más importantes que sus miembros aislados".

Representantes de varios grupos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), llamaron a realizar una moción de censura al presidente del organismo, Pedro Agramunt, por su viaje a Siria.

Agramunt reconoció que su visita a Siria en marzo pasado con una delegación de parlamentarios rusos había sido "un error".

Tras la propuesta de una moción de censura la sesión primaveral de la PACE quedó suspendida.

Es la primera vez en la historia de la organización que una moción de censura se plantea de semejante forma.

Al abrir la sesión de primavera de la PACE este lunes Agramunt explicó que había infravalorado la reacción de los miembros de la Asamblea a su viaje a Siria, muchos de los cuales habían expresado su preocupación ante su visita al país árabe.

Admitió que las expresiones de inquietud eran "razonables" ya que la visita, su formato y cobertura por los medios de comunicación plantearon cuestiones bastante complicadas ante la PACE.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto armado en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y organizaciones terroristas, entre estas el autodenominado Estado Islámico (Daesh) y el Frente al Nusra (Fatah al Sham), proscritos en numerosos países, incluida Rusia.

Según los datos de altos cargos de la ONU, entre 300.000 y 400.000 personas perdieron la vida en el conflicto.

