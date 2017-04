Rajoy destaca "optimismo" de España para superar crisis y evita hablar de corrupción

"No tiene mucho sentido dar una larga explicación de cómo están las cosas en España (…) vivimos un momento muy complicado (…) pero lo cierto es que la historia hay que escribirla y lo que no hay que hacer nunca es rendirse, el pueblo español no se rindió", señaló Rajoy, quien se encuentra de visita oficial en Uruguay.

Antes del encuentro que mantuvo con la colectividad española residente en Uruguay, el mandatario señaló que cinco años después de que España estuviera "al borde de la quiebra", el país "puede presumir" de ser el que más crece económicamente de Europa.

"Somos los que creamos más empleo, los segundos que más exportamos, los que más hemos mejorado en nuestra competitividad y, sobre todo, los que vamos a mirar al futuro con mayor optimismo realista", sostuvo Rajoy.

De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha dejado de considerar a España como un riesgo para la economía mundial, pero el organismo exige al país más medidas de austeridad, incluyendo una nueva reforma laboral.

El desempleo en España afecta a más de 4,2 millones de personas y la tasa de empleo juvenil se sitúa en el 42,9 por ciento, siendo casi 614.000 los menores de 25 años que no tienen empleo, según la última encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística.

El crecimiento económico y la creación de empleo a la que hizo referencia Rajoy se debe "en gran parte a la expansión de las empresas españolas en el exterior", añadió.

"Es un dato muy positivo porque hemos vivido la mayor crisis económica en décadas, tuvimos cinco años de crecimiento negativo, con mucha destrucción de empleo, con muchos problemas de competitividad, con amenazas de toda suerte, y al final los españoles tuvieron coraje y determinación, ganas y talento para salir adelante", aseguró.

El esfuerzo de muchos empresarios que salieron fuera del país, continuó el mandatario, ha contribuido a que actualmente el sector exterior represente el 35 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

"Magníficas" relaciones con Uruguay

Por otro lado, Rajoy también destacó en su discurso las buenas relaciones que España mantiene con Uruguay.

"Con Uruguay compartimos todo, orígenes comunes, historia, idioma (…) por ello, es importante que las relaciones bilaterales sean (cada vez) mejores y seamos capaces de compartir más cosas", añadió.

Asimismo recordó que Uruguay es un país "respetado en el mundo, con 14 años de crecimiento económico ininterrumpido".

El jefe del Gobierno español llegó el martes a Montevideo de visita oficial y este miércoles se reunirá con el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, con quien analizará, entre otros asuntos, la marcha de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para un tratado de libre comercio.

La gira de Rajoy por América Latina comenzó el domingo en Brasil, donde se reunió con el presidente Michel Temer.

Su visita a la región se produce en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción que afecta a la formación política que preside, el Partido Popular (PP), que ha provocado la detención de figuras destacadas de ese grupo.

