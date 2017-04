Canciller mexicano considera el muro de Trump como un acto inamistoso

"Es un acto que nos parece profundamente inamistoso, hostil, además nos parece no va a cumplir con los objetivos que se plantean, no solamente es una acción agraviante, me parece que es una mala idea", dijo Videgaray en una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

El jefe de la diplomacia mexicana respondió a preguntas de los diputados sobre la relación con EEUU y dijo que el muro ha quedado fuera de las conversaciones bilaterales desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió su mandato el 20 de enero de este año.

"Si la construcción del muro o de cualquier otra cosa viola tratados, el Gobierno mexicano actuará de manera oportuna y sin agotar ningún esfuerzo ante cualquier instancia, incluidas las cortes en EEUU y las instancias internacionales", dijo Videgaray, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores a la prensa.

El canciller afirmó que México enfrenta esta nueva etapa con EEUU de una manera constructiva, "apostamos al diálogo, a superar las diferencias a través de encontrar coincidencias y construir nuevos acuerdos; (pero) cualquier revisión a nuestro acuerdo comercial tiene que darse en un marco trilateral", es decir de México, EEUU, Canadá, firmantes en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).

Trump volvió en los últimos días a adoptar su retórica proteccionista, lo cual es preocupante para México a pesar de que todavía faltan al menos tres meses para que se inicien las negociaciones del Tlcan entre los tres países.

Por otra parte, al inicio de la semana, el Gobierno de Trump implementó impuestos a las importaciones de madera de Canadá, los cuales también serán aplicados de manera retroactiva para las compras al exterior de los últimos 90 días.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.