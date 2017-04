Serguéi Lavrov: "Ya no hay reglas que valgan"

"Ahora es más duro, sin duda", afirmó Lavrov en una entrevista con la edición rusa de la revista Esquire.

En el pasado, aclaró el ministro, "había dos imperios, el occidental y el soviético, y ambos incitaban conflictos con el adversario en el territorio de terceros países, pero nunca conflictos directos y nunca en sus respectivas fronteras".

"Hasta las declaraciones públicas no eran tan duras. Los dos bandos no sobrepasaban los límites de lo permitido. Hoy no hay reglas que valgan", dijo Lavrov.

El jefe de la diplomacia rusa definió como "espera" la fase actual de las relaciones con Washington, y apuntó que "todo evoluciona por inercia", pues la administración de Donald Trump no ha terminado de formar su equipo y en el Departamento de Estado aún permanecen "los hombres de (Barack) Obama".

"No sé cuánto tiempo van a tardar. A Obama le tomó ocho meses cambiar el personal, no creo que Trump lo haga más rápido", indicó.

Con respecto a Rex Tillerson, se mostró convencido de que sabrá construir buenas relaciones.

"Tuve una relación buena, si no de amigos, con todos los secretarios de Estado", afirmó Lavrov, quien encabezó la Cancillería rusa en 2004 y desde entonces tuvo trato con cinco colegas estadounidenses: Colin Powell, Condoleezza Rice, Hillary Clinton, John Kerry y ahora Rex Tillerson.

Según el ministro ruso, "los diplomáticos pueden decirse en público las cosas más duras, defender con ferocidad los intereses de sus países… y luego tomarse un trago juntos".

