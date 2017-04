El factor estadounidense en las relaciones entre Rusia y China

Durante su campaña presidencial, Donald Trump declaró en repetidas ocasiones su intención de mejorar significativamente las relaciones entre su país y Rusia, mientras que demostró una dura actitud con respecto a China. Sin embargo, los recientes sucesos en el escenario mundial muestran un posible cambio en la posición de Trump hacia estos países.

Después de la visita del mandatario chino, Xi Jinping, a Estados Unidos, gran parte de la incertidumbre en las relaciones chino-estadounidenses han desaparecido y ya se han producido los primeros cambios. Se evidencia una nueva tendencia positiva en el desarrollo de las relaciones entre ambos países, señala el medio chino Huanqiu

Por otro lado, el bombardeo estadounidense a la base de la Fuerza Aérea Siria volvió a poner de relieve las contradicciones entre EEUU y Rusia, y llevó a las relaciones ruso-estadounidenses nuevamente a un estado de confrontación. No obstante, pese a las duras críticas por parte de Rusia a la decisión militar estadounidense, las autoridades del país eslavo se reunieron con Rex Tillerson, secretario de Estado de EEUU, el 12 de abril, en Moscú.

El Kremlin, al parecer, no ha perdido la esperanza de mejorar las relaciones con el Gobierno de Trump, considera el medio asiático. El presidente estadounidense, por su parte, tampoco parece que ha desistido de mejorar las relaciones. El mandatario de EEUU señaló que no realizará más operaciones militares en Siria, siempre y cuando el país árabe "no lleve a cabo nuevos ataques químicos".

Según el medio chino, Washington desea claramente liderar el triángulo China — Rusia — EEUU. Pekín y Moscú deben esforzarse en mantener su poder en estas relaciones triangulares y, también, mantener su fuerte cooperación estratégica.

La presencia de EEUU es un factor que no puede ser ignorado en las relaciones entre China y Rusia. Pese a que muchos expertos creen que el país que mejore sus relaciones con Estados Unidos se convertirá, a su vez, en el líder en las relaciones ruso-chinas, es necesario que estas naciones valoren la independencia de sus relaciones bilaterales.

Rusia y China no deben sucumbir a los cambios empujados por EEUU y tampoco sucumbir a sus condiciones comerciales en detrimento de sus relaciones estratégicas bilaterales, agrega Huanqiu.

La cooperación estratégica entre China y Rusia es una pieza vital para el mantenimiento de las posiciones de los dos países en la arena internacional. A pesar de que distintos sucesos puedan cambiar rápidamente el panorama global, China y Rusia deben mantener la comunicación y la comprensión mutua para asegurar el fortalecimiento de la confianza mutua estratégica.

Cuanto mejor sea la cooperación entre Rusia y China, menos oportunidades tendrá EEUU de interferir en la relación entre ambos países, concluye el medio.

